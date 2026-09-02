總統府經費被刪…黃偉哲催單12家庇護工場 中秋禮盒5天增1.3萬盒訂單

台南市政府日前號召各界以行動支持身心障礙朋友，中秋公益禮盒在短短5天內增加1.3萬盒訂單，截至今天累計銷售逾2.8萬盒，12家身心障礙福利機構、團體及庇護工場訂單全數達標。市府表示，感謝機關、企業、團體及民眾接力認購，讓身障朋友的工作機會獲得支持。

台南市長黃偉哲表示，8月中旬因總統府採購身心障礙機構及庇護工場中秋禮盒預算被刪，市府第一時間請各局處盤點協力採購，也邀請企業、團體及市民揪團認購，協助身障機構及庇護工場穩定營運。

黃偉哲指出，今天12家身障機構及庇護工場中秋禮盒訂單達標，顯示台灣社會對弱勢族群的支持與疼惜，也希望這份力量能持續下去，從節慶採購轉為平日的優先選擇。

社會局長郭乃文表示，市府長期推動身障者作業能力輔導，依身障者個別自主功能，透過日間機構、小作所、庇護工場及支持性就業等單位，逐步訓練生活能力、職業技能及融入社會。

郭乃文指出，身心障礙者社區式日間作業設施（小作所）及庇護工場是階梯式就業的一環，中秋公益禮盒訂單達標，讓台南9家小作所、2家庇護工場及1家庇護性就業單位獲得穩定支持，讓更多人看見身障朋友透過工作展現能力、創造價值。

社會局表示，中秋禮盒仍有6個身心障礙團體持續接單，包括鴻佳啟能庇護中心（喜鵲兒之屋烘焙坊）、喜憨兒咖啡市府店、喜憨兒社會福利基金會（喜憨兒台南庇護工場）、台南市私立蓮心園社會福利慈善事業基金會附設啟智中心、台南市復健青年勵進會及台南市慈光心智關懷協會，呼籲民眾及企業持續選購，讓公益支持不因訂單達標而停止。

市議員朱正軒表示，近期庇護工場中秋禮盒因相關預算遭刪凍，原規畫向庇護工場及身障團體採購的禮盒受到影響。他要求市府立即盤點受影響的庇護工場，主動協助媒合公私部門認購。

朱正軒指出，既然國民黨主席已表態願意承擔相關庇護工場禮盒，台南若有受到影響的訂單就應協助整理；若民間已先行認購、協助去化，也可以向國民黨主席請款，「既然說要負責，就請負責到底」，不要預算刪下去，再由社會大眾幫忙善後。

社會局呼籲，企業、團體及市民選購日常用品、食品及節慶禮盒時，可優先選購身心障礙福利機構、團體及庇護工場所生產的商品，讓「公益消費」從節慶走入日常。市府也將持續結合各局處及民間力量，協助身障福利單位拓展產品通路、提升商品能見度。

台南市庇護工場中秋禮盒5天增1.3萬盒訂單。圖／台南市政府提供

台南市庇護工場中秋禮盒5天增1.3萬盒訂單。圖／台南市政府提供