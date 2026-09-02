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嘉義民雄大士爺文化祭登場 9月4日火化升天鎮煞祈福

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義民雄大士爺文化祭今天登場，展開為期三天祭典，廟方為大士爺紙糊神尊開光點眼。圖／嘉義縣政府提供
嘉義民雄大士爺文化祭今天登場，展開為期三天祭典，廟方為大士爺紙糊神尊開光點眼。圖／嘉義縣政府提供

嘉義民雄大士爺文化祭今天清晨揭開序幕，展開為期三天祭典，縣長翁章梁到大士爺廟參加祈福團拜，大士爺廟董事長周漳炎率董監事及地方各界團拜，祈求觀音大士庇佑嘉義，廟方9月4日將舉行火化升天儀式，象徵大士爺帶走眾家好兄弟，讓地方恢復平靜。

大士爺廟清晨5時舉行大士爺紙糊神尊開光點眼儀式，莊嚴威儀的觀音大士端坐正殿，手持令旗監普，吉時一到眾人循古禮舉團拜，眾人依序行三跪九叩首禮、上香、獻聖茶、獻果、獻素五牲、獻壽桃、獻爵，最後由翁章梁恭讀、焚燒疏文，儀式莊嚴隆重。

周漳炎說，民雄大士爺文化祭歷史悠久，與基隆中元祭典、屏東恆春搶孤、宜蘭頭城搶孤並列農曆7月四大祭典，民雄大士爺為軟身神尊，手腳有關節可活動，手持紅色四方令旗，具有獨特民俗特色，今年將於9月4日晚上舉行火化升天儀式，預計吸引上千信眾參與。

廟方介紹，民雄大士爺文化祭相傳起源於乾隆年間，農曆7月陰氣較盛，唯有觀音大士現身才能鎮壓孤魂，鄉親每年農曆7月供奉大士爺，誦經3天超渡孤魂，並在農曆7月21日至23日連續3天舉辦祭禮，傳統習俗延續至今，象徵大士爺帶走眾家好兄弟，讓地方恢復平靜。

嘉義民雄大士爺文化祭今天登場，縣長翁章梁參加團拜儀式。圖／嘉義縣政府提供
嘉義民雄大士爺文化祭今天登場，縣長翁章梁參加團拜儀式。圖／嘉義縣政府提供

嘉義民雄大士爺文化祭今天登場，縣長翁章梁恭讀疏文並焚燒，儀式莊嚴隆重。圖／嘉義縣政府提供
嘉義民雄大士爺文化祭今天登場，縣長翁章梁恭讀疏文並焚燒，儀式莊嚴隆重。圖／嘉義縣政府提供

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