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民進黨吳玉琴登記參選嘉義鹿草鄉長 無黨籍黃軒凱完成登記

中央社／ 嘉義縣2日電
民進黨臨時換將由曾任兩屆民進黨不分區立委吳玉琴（左）登記參選，對決無黨籍黃軒凱（右）。記者魯永明／翻攝
民進黨臨時換將由曾任兩屆民進黨不分區立委吳玉琴（左）登記參選，對決無黨籍黃軒凱（右）。記者魯永明／翻攝

現任嘉義縣鹿草鄉長嚴珮瑜放棄連任，民進黨臨時換將由曾任兩屆民進黨不分區立委吳玉琴登記參選；另一位參選人無黨籍黃軒凱，下午完成登記。

嘉義縣長翁章梁、民進黨提名嘉義縣長參選人立委蔡易餘、鹿草鄉長嚴珮瑜及鹿草鄉各界人士4、50人，今天上午10時陪同吳玉琴到鹿草鄉公所登記參選鄉長。

吳玉琴致詞說，在2、3月前的一個深夜接到蔡易餘與翁章梁的電話，邀請她參選鹿草鄉鄉長。翁章梁對她說，在外面打拚3、40年做社會福利的工作，8年的立委，沒有將自己的經驗、人脈拿回故鄉運用、服務，這是非常可惜的。

吳玉琴說，認真思考後決定回鄉參選，也特地向前總統蔡英文報告，蔡英文訝異她的決定。但她參選鄉長重要因素是蔡英文在總統任內推動的長照2.0，滿意度達9成多，她想把長照更精緻的落實到鹿草的每個村落，鹿草現在65歲以上老年人口占全鄉人口數31%，她要把鹿草打造成全國照顧老人的示範點。

吳玉琴強調，在翁章梁的努力下，嘉義已成為農工科技大縣，要向「黃金十年」邁進，鹿草有馬稠後產業園區、且位在嘉義科學園區、高鐵嘉義站、Outlet旁，鹿草要開始提升生活機能，把來嘉義縣就業的年輕人、科技人才留在鹿草居住消費。現在是鹿草發展的關鍵時刻，她願意承擔。

蔡易餘表示，吳玉琴在立法院與他同事八年，曾擔任社會福利及衛生環境委員會的召委，專精於社會福利，全力協助蔡英文推動的長照1.0、長照2.0，是最佳的鄉長人選。

無黨籍黃軒凱上次參與鹿草鄉選舉僅以89票落敗，此次捲土重來，在吳玉琴登記後，也在下午1時半登記參選；黃軒凱告訴中央社記者，吳玉琴是空降部隊，不像他是在地土生土長，且長期在故鄉做公益，此次選舉他信心滿滿。

2026九合一選舉 嘉義縣選舉 吳玉琴 鄉長

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