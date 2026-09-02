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崑山科大設滯洪池 議員籲盤點學校納「校園滯洪」治水策略

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
永康區崑山科大前道路日前豪雨再現「水樂園」情景。記者謝進盛／翻攝
永康區崑山科大前道路日前豪雨再現「水樂園」情景。記者謝進盛／翻攝

三爺溪是台南淹水熱點，日前三爺溪溢堤，崑山科大周邊再現淹水，凸顯極端天氣挑戰，市府將與崑山科大合作利用停車場、網球場規畫0.5公頃地下滯洪池，增加約1.75萬立方公尺滯洪空間。議員朱正軒建議，永康土地難找，應將「校園滯洪」納入治水策略，盤點成大附設南工、南大附中等校園空間。市府表示將檢討治水系統，朝分散式滯洪規畫，盤點校園合作可行性

朱正軒表示，三爺溪流域過去是台南重要淹水熱點，中華醫事科技大學、崑山科技大學周邊尤為明顯。市府推動相關治水工程，並由中華醫大提供校地興建仁德滯洪池後，淹水情況大幅改善，近5、6年未再出現明顯淹水。

不過，這次強降雨雨量超過原有10年保護標準，三爺溪水位暴漲甚至溢堤，崑山科大周邊再度出現積淹水，被形容「崑山水樂園再現」，也凸顯極端氣候下面臨的治水挑戰。市府宣布與崑山科大合作，利用校內停車場及網球場，規畫改建約0.5公頃地下滯洪池，可增加約1.75萬立方公尺滯洪空間。

朱正軒指出，永康地區人口密集、可取得的滯洪用地有限，市府應跳脫傳統找地興建滯洪池的思維，將「校園滯洪」納入治水重要策略，全面盤點校園可利用的地下及開放空間，讓校園成為城市防洪韌性的一環。

朱正軒建議，除崑山科大外，也可評估成大附設南工、南大附中等校園條件，尋找適合設置地下滯洪設施的空間，透過公私協力方式分散滯洪量，降低永康及周邊淹水熱點的風險。

市府水利局回應，近年極端降雨事件頻繁，既有依10年、25年重現期規畫的排水設施，面對超大豪雨確實面臨更大挑戰，將持續檢討既有治水系統，並朝「分散式滯洪」方向規畫， 崑山科大滯洪池將與崑山抽水站連通兼作前池，進一步優化抽水站運作效能。

針對校園滯洪構想，市府也將盤點適合的校園空間，評估土地、工程及滯洪效益，與學校研議合作可行性，以增加城市整體滯洪量能。

台南市議員朱正軒以崑山科技大學是私立學校，都願意釋出校園空間闢建滯洪洪協助治水，請水利局長邱忠川盤點其他學校評估「校園滯洪」的可行性。圖／取自台南市議會直播
台南市議員朱正軒以崑山科技大學是私立學校，都願意釋出校園空間闢建滯洪洪協助治水，請水利局長邱忠川盤點其他學校評估「校園滯洪」的可行性。圖／取自台南市議會直播

滯洪池 崑山科大 議員

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