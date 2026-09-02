全國農產重鎮拚手藝 西螺料理PK開戰冠軍獨得2萬元

雲林縣西螺鎮是國內蔬果、稻米生產重鎮，為推廣在地食材及社區文化傳承，鎮公所將舉辦料理比賽，號召27個里民以西螺好米、當季蔬菜等在地食材為主角，挑戰「手路菜」，祭出最高獎金2萬元，9月起接連舉辦5場分區初賽，最終角逐「西螺大總舖」最高榮譽。

西螺鎮公所今舉辦「2026西螺秋平安．四時里香傳－求平安．護田園料理PK系列活動」記者會，鎮長廖秋萍、立委劉建國、農糧署中區分署長陳尚仁當場下廚展現廚藝。

廖秋萍表示，西螺是全國重要農業重鎮，除了優質稻米、蔬菜、黑豆醬油等特色農產，各社區也累積許多代代相傳的料理文化，「四時里香傳」就是要把農民辛苦栽種的成果，透過一道道料理呈現出來，讓社區最具代表性的手路菜、灶腳菜登上舞台，持續傳承西螺好味道。

劉建國表示，推廣在地健康食材與美食料理，是非常重要且有意義的工作，讓西螺在地健康、安全的食材，透過料理PK呈現在民眾面前，也鼓勵社區媽媽、大姐、小姐踴躍參加。

陳尚仁表示，農糧署長期推動食農教育，核心就是將「人、食物、產地」緊密串聯，這次西螺鎮公所舉辦料理PK，正是結合食農教育理念，透過料理競賽促進地產地銷。

鎮公所指出，本次料理PK採分區競賽，每個里或社區發展協會可推派1至3支隊伍，每隊3至5人，須在60分鐘內完成2道以西螺在地食材為主的創意料理。每支參賽隊伍可獲3千元食材補助。

5場初賽結束後，評審團將選出5至6支優勝隊伍晉級總決賽，爭奪「西螺大總舖」冠軍，總決賽將頒發第一名2萬元、第二名1萬元、第三名5000元獎金及獎狀。

各場比賽現場將設置社區特色市集，邀集小農、青年農民及地方特色產業展售農特產品、伴手禮，並安排食農教育、DIY體驗及藝文表演，讓民眾不只吃料理，也能深入認識西螺農業文化與地方特色。

首場分區初賽預計9月6日在社口福天宮廣場登場，壓軸總決賽暨閉幕盛典則預計10月31日至11月1日在西螺大橋廣場舉行。

雲林縣西螺鎮公所將舉辦料理競賽，推廣在地食材。記者陳雅玲／攝影

雲林縣西螺鎮公所將舉辦料理競賽，推廣在地食材，鎮長廖秋萍（左起）、立委劉建國、農糧署中區分署長陳尚仁當場下廚展現廚藝。記者陳雅玲／攝影