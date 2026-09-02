快訊

沒吃澱粉就覺得沒吃飽？醫大推「5種食物」更滿足 第1種竟能撐6小時

睜眼說瞎話？教師荒基層炸鍋嗆教長：全台9成師超鐘點、校長也下海

美國《大轉運詐騙》報告：川普封堵洗產地，台灣企業怎應對？

聽新聞
0:00 / 0:00

全國農產重鎮拚手藝 西螺料理PK開戰冠軍獨得2萬元

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣西螺鎮公所將舉辦料理競賽，推廣在地食材，鎮長廖秋萍（左起）、立委劉建國、農糧署中區分署長陳尚仁當場下廚展現廚藝。記者陳雅玲／攝影
雲林縣西螺鎮公所將舉辦料理競賽，推廣在地食材，鎮長廖秋萍（左起）、立委劉建國、農糧署中區分署長陳尚仁當場下廚展現廚藝。記者陳雅玲／攝影

雲林縣西螺鎮是國內蔬果、稻米生產重鎮，為推廣在地食材及社區文化傳承，鎮公所將舉辦料理比賽，號召27個里民以西螺好米、當季蔬菜等在地食材為主角，挑戰「手路菜」，祭出最高獎金2萬元，9月起接連舉辦5場分區初賽，最終角逐「西螺大總舖」最高榮譽。

西螺鎮公所今舉辦「2026西螺秋平安．四時里香傳－求平安．護田園料理PK系列活動」記者會，鎮長廖秋萍、立委劉建國、農糧署中區分署長陳尚仁當場下廚展現廚藝。

廖秋萍表示，西螺是全國重要農業重鎮，除了優質稻米、蔬菜、黑豆醬油等特色農產，各社區也累積許多代代相傳的料理文化，「四時里香傳」就是要把農民辛苦栽種的成果，透過一道道料理呈現出來，讓社區最具代表性的手路菜、灶腳菜登上舞台，持續傳承西螺好味道。

劉建國表示，推廣在地健康食材與美食料理，是非常重要且有意義的工作，讓西螺在地健康、安全的食材，透過料理PK呈現在民眾面前，也鼓勵社區媽媽、大姐、小姐踴躍參加。

陳尚仁表示，農糧署長期推動食農教育，核心就是將「人、食物、產地」緊密串聯，這次西螺鎮公所舉辦料理PK，正是結合食農教育理念，透過料理競賽促進地產地銷。

鎮公所指出，本次料理PK採分區競賽，每個里或社區發展協會可推派1至3支隊伍，每隊3至5人，須在60分鐘內完成2道以西螺在地食材為主的創意料理。每支參賽隊伍可獲3千元食材補助。

5場初賽結束後，評審團將選出5至6支優勝隊伍晉級總決賽，爭奪「西螺大總舖」冠軍，總決賽將頒發第一名2萬元、第二名1萬元、第三名5000元獎金及獎狀。

各場比賽現場將設置社區特色市集，邀集小農、青年農民及地方特色產業展售農特產品、伴手禮，並安排食農教育、DIY體驗及藝文表演，讓民眾不只吃料理，也能深入認識西螺農業文化與地方特色。

首場分區初賽預計9月6日在社口福天宮廣場登場，壓軸總決賽暨閉幕盛典則預計10月31日至11月1日在西螺大橋廣場舉行。

雲林縣西螺鎮公所將舉辦料理競賽，推廣在地食材。記者陳雅玲／攝影
雲林縣西螺鎮公所將舉辦料理競賽，推廣在地食材。記者陳雅玲／攝影

雲林縣西螺鎮公所將舉辦料理競賽，推廣在地食材，鎮長廖秋萍（左起）、立委劉建國、農糧署中區分署長陳尚仁當場下廚展現廚藝。記者陳雅玲／攝影
雲林縣西螺鎮公所將舉辦料理競賽，推廣在地食材，鎮長廖秋萍（左起）、立委劉建國、農糧署中區分署長陳尚仁當場下廚展現廚藝。記者陳雅玲／攝影

雲林縣西螺鎮公所將舉辦料理競賽，推廣在地食材。記者陳雅玲／攝影
雲林縣西螺鎮公所將舉辦料理競賽，推廣在地食材。記者陳雅玲／攝影

西螺 料理 冠軍 農糧署

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

展售與食農體驗接力登場 新北青農好物進駐京站

嘉義鰻魚節9月20日登場 東石漁港席開百桌千人吃鰻魚

灃食啟動蔬食教室　以料理實作推動飲食教育

在地特產搬上桌！嘉義鰻宴、台南創意料理開訂

相關新聞

全國農產重鎮拚手藝 西螺料理PK開戰冠軍獨得2萬元

雲林縣西螺鎮是國內蔬果、稻米生產重鎮，為推廣在地食材及社區文化傳承，鎮公所將舉辦料理比賽，號召27個里民以西螺好米、當季蔬菜等在地食材為主角，挑戰「手路菜」，祭出最高獎金2萬元，9月起接連舉辦5場分區初賽，最終角逐「西螺大總舖」最高榮譽。

清代交趾陶名匠葉王「七賢過關」首赴日 學甲慈濟宮珍藏登東京美術館

台南學甲慈濟宮珍藏清代交趾陶名匠葉王作品「七賢過關」，5日至12月13日將赴日本東京都現代美術館，參加「共時的星叢－跨越邊界的藝術之眼」特展。文化局表示，這是葉王作品首度在日本重要當代美術館展出，作品將與台灣文學、美術、音樂、戲劇、攝影等領域創作及文獻同場展出。

韓國新任駐台代表拜會黃偉哲：台南深具魅力 吸引韓國旅客

駐台北韓國代表部新任代表黃載皓昨天拜會台南市長黃偉哲，新聞及國際關係處參議黃耀國陪同與會，雙方就台南與韓國在文化、觀光、物產、體育等領域的合作交換意見，現場互動熱絡。

走讀柳營深入認識吳晉淮 重溫台灣歌謠創作足跡

出身台南柳營、畢生創作逾200首歌曲的吳晉淮，是極具代表性的本土歌謠作曲家與台語歌手。為讓外界深入認識，地方各界本月將透過講座與自行車走讀活動，讓外界看見不一樣的柳營與吳晉淮點滴。

在地特產搬上桌！嘉義鰻宴、台南創意料理開訂

嘉義縣是國內第二大鰻魚生產基地，占約百分之十二點五，過去主要外銷日本，農業部和縣府近年透過活動推廣盼拓展國內市場，昨宣布廿日在東石漁港舉辦「優鮮鰻載」鰻魚節，重頭戲「漁港夕陽鰻宴」限量一百桌，每桌十人共六千元，即日起開放預訂。

「魚翅文旦」 減產一樣甜驚豔評審 麻豆文旦他二度參賽奪王

進入文旦產季，雲林縣斗六市的文旦在市場上有「魚翅文旦」美名，今年受天氣影響減產兩至三成，不過市公所昨辦文旦評鑑，評審驚訝連日雨勢無明顯影響，整體表現比去年更好，且甜度普遍達標，不少果品更有十四、十五度水準，外觀也有一定水準。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。