清代交趾陶名匠葉王「七賢過關」首赴日 學甲慈濟宮珍藏登東京美術館

台南學甲慈濟宮珍藏清代交趾陶名匠葉王作品「七賢過關」，5日至12月13日將赴日本東京都現代美術館，參加「共時的星叢－跨越邊界的藝術之眼」特展。文化局表示，這是葉王作品首度在日本重要當代美術館展出，作品將與台灣文學、美術、音樂、戲劇、攝影等領域創作及文獻同場展出。

文資處指出，「七賢過關」列為台南市一般古物，為葉王代表作品之一，此次展出共3件，葉王是清代台灣交趾陶名匠，作品以釉色溫潤、人物造型生動及細節刻畫細膩著稱，「七賢過關」也呈現清代台灣交趾陶工藝特色，長期由學甲慈濟宮保存。

文資處提到，交趾陶不只是傳統廟宇裝飾，也承載宗教信仰、歷史記憶及民間工藝，「七賢過關」從學甲慈濟宮走進東京展場，讓台灣傳統工藝有機會與不同時代及文化背景的藝術作品交流。

文資處說明，「共時的星叢－跨越邊界的藝術之眼」由「日曜日式散步者」導演黃亞歷、東京都現代美術館策展人西川美穗子，以及當代藝術策展人金島隆弘共同策展，展覽以台灣不同時代、地域及藝術形式為主軸，透過作品與文獻並置，呈現台灣文化發展及歷史記憶。

文化局表示，學甲慈濟宮長期保存葉王作品，此次「七賢過關」赴日，不只是珍貴古物登上國際展場，也讓百餘年的傳統工藝在當代藝術場域中被重新觀看，市府未來也將持續推動文化資產保存及活化，增加台南文化資產與國際交流的機會。