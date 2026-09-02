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韓國新任駐台代表拜會黃偉哲：台南深具魅力 吸引韓國旅客

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲與駐台北韓國代表部訪團合影，左三為新任代表黃載皓。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲與駐台北韓國代表部訪團合影，左三為新任代表黃載皓。圖／台南市政府提供

駐台北韓國代表部新任代表黃載皓昨天拜會台南市長黃偉哲，新聞及國際關係處參議黃耀國陪同與會，雙方就台南與韓國在文化、觀光、物產、體育等領域的合作交換意見，現場互動熱絡。

黃載皓代表長期投入國際關係及東亞事務研究，與台灣淵源深厚，過去曾在台灣讀書以及擔任訪問學者，今年7月就任駐台北韓國代表部代表。

黃偉哲先祝賀黃載皓代表於今年7月履新，並表示台南與韓國互動密切，不僅與全南光州統合特別市維持逾50年的姊妹市情誼，近年也先後與慶州市締結友誼市、與平澤市簽署農特產品交流備忘錄。台南兼具文化底蘊、科技實力與農業優勢，期待未來持續深化農業及檢疫合作，推動更多優質農產品輸韓，也讓台灣民眾有更多機會品嚐韓國優質水果。

黃偉哲指出，他今年已三度前往韓國推廣台南觀光及農特產品，獲得熱烈迴響；而韓流文化在台灣也深受歡迎，台南耶誕跨年活動多次邀請韓國藝人演出。期盼在黃代表的支持下，進一步推動學生互訪、體育交流、觀光旅遊，讓兩地情誼持續傳承。

黃載皓感謝市府熱情接待，並笑稱與黃市長同姓，倍感親切。他表示，台南兼具歷史傳統與創新發展，是一座深具魅力、相當吸引韓國旅客的城市；無論是半導體產業、美食文化、觀光資源或農特產品，都展現亮眼成果，也反映市政建設的成效。

他補充，若能促進影視合作不僅能深化台韓文化交流，也有助帶動雙向觀光。他過去曾多次以私人行程造訪台南，深刻感受台南魅力，期待未來與黃市長攜手擴大雙方交流。

台南市長黃偉哲(右)贈送蘭花大盤給黃載皓代表(左)。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲(右)贈送蘭花大盤給黃載皓代表(左)。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲與黃載皓代表暢談交流。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲與黃載皓代表暢談交流。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲熱烈歡迎黃載皓代表。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲熱烈歡迎黃載皓代表。圖／台南市政府提供

黃偉哲 韓國 魅力

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