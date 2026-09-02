快訊

獨／基隆八斗子「海豹岩」驚傳斷頭 市府證實：疑因颱風大浪襲擊

竹北藍白合又破局 柯文哲點國民黨4人「不知道誰負責談判」

時報廣場隨機砍人死者曝！美國銀行32歲副總 產假復工首日中刀身亡

聽新聞
0:00 / 0:00

走讀柳營深入認識吳晉淮 重溫台灣歌謠創作足跡

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
劉啟祥美術紀念館等本月將透過講座與自行車走讀活動，重溫吳晉淮灣創作足跡，即日起受理報名中。記者謝進盛／翻攝 記者謝進盛／翻攝
劉啟祥美術紀念館等本月將透過講座與自行車走讀活動，重溫吳晉淮灣創作足跡，即日起受理報名中。記者謝進盛／翻攝 記者謝進盛／翻攝

出身台南柳營、畢生創作逾200首歌曲的吳晉淮，是極具代表性的本土歌謠作曲家與台語歌手。為讓外界深入認識，地方各界本月將透過講座與自行車走讀活動，讓外界看見不一樣的柳營與吳晉淮點滴。

吳晉淮（1916-1991）出生柳營火燒店，當地隔著急水溪與對岸新營相望，提到吳晉淮，年輕一代可能對他不太熟悉，但若說起「關仔嶺之戀」、「暗淡的月」等經典歌曲，相信許多人都能哼上幾句。

而這位出生於柳營的歌謠大師，一生創作超過200首歌曲，更曾以藝名「矢口幸男」在日本歌壇闖出一片天地。他也積極培育後進，歌手黃乙玲、郭金發等歌手都曾受其指導。

為帶領民眾深入認識吳晉淮及其時代背景，包括新營曬書店、南瀛文化協會、新營社區大學、台南市政府文化局、劉啟祥美術紀念館本月將透過講座與自行車走讀活動，帶大家重溫這位臺灣歌謠大師的創作足跡

劉啟祥美術紀念館本月5日下午2時至4時將舉辦「急水溪畔的音樂夢」講座，由國立臺灣歷史博物館黃裕元老師梳理吳晉淮1960至1980年代的創作脈絡，現場更將操作留聲機，帶領大家親耳感受老曲盤的聲音與時代氛圍，免費自由入場。

9月12日下午3時至5時1則推出「聽風的語言」自行車走讀，從柳營火車站出發，騎經代天院、劉啟祥美術館，前往吳晉淮音樂紀念館，由在地資深導覽連泰宗老師帶領，以雙輪穿梭柳營街道，認識孕育歌謠大師的土地。費用單人200元、雙人300元，限額15人，採線上報名。詳情可至臉書「劉啟祥美術紀念館-日麗時光」查詢。

足跡 創作 講座 台南

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

鶯歌陶博館「秋日拾光」9月登場 走讀、野餐、手作一次玩

東北角南雅旅遊服務中心即將啟用 志工培訓深入南雅漁村體驗在地文化

循步道入山林 八通關越道等4條路線體驗部落故事

國小傳承原民文化美感 師生深入部落採集聲景

相關新聞

「魚翅文旦」 減產一樣甜驚豔評審 麻豆文旦他二度參賽奪王

進入文旦產季，雲林縣斗六市的文旦在市場上有「魚翅文旦」美名，今年受天氣影響減產兩至三成，不過市公所昨辦文旦評鑑，評審驚訝連日雨勢無明顯影響，整體表現比去年更好，且甜度普遍達標，不少果品更有十四、十五度水準，外觀也有一定水準。

韓國新任駐台代表拜會黃偉哲：台南深具魅力 吸引韓國旅客

駐台北韓國代表部新任代表黃載皓昨天拜會台南市長黃偉哲，新聞及國際關係處參議黃耀國陪同與會，雙方就台南與韓國在文化、觀光、物產、體育等領域的合作交換意見，現場互動熱絡。

走讀柳營深入認識吳晉淮 重溫台灣歌謠創作足跡

出身台南柳營、畢生創作逾200首歌曲的吳晉淮，是極具代表性的本土歌謠作曲家與台語歌手。為讓外界深入認識，地方各界本月將透過講座與自行車走讀活動，讓外界看見不一樣的柳營與吳晉淮點滴。

在地特產搬上桌！嘉義鰻宴、台南創意料理開訂

嘉義縣是國內第二大鰻魚生產基地，占約百分之十二點五，過去主要外銷日本，農業部和縣府近年透過活動推廣盼拓展國內市場，昨宣布廿日在東石漁港舉辦「優鮮鰻載」鰻魚節，重頭戲「漁港夕陽鰻宴」限量一百桌，每桌十人共六千元，即日起開放預訂。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。