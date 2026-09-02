走讀柳營深入認識吳晉淮 重溫台灣歌謠創作足跡

出身台南柳營、畢生創作逾200首歌曲的吳晉淮，是極具代表性的本土歌謠作曲家與台語歌手。為讓外界深入認識，地方各界本月將透過講座與自行車走讀活動，讓外界看見不一樣的柳營與吳晉淮點滴。

吳晉淮（1916-1991）出生柳營火燒店，當地隔著急水溪與對岸新營相望，提到吳晉淮，年輕一代可能對他不太熟悉，但若說起「關仔嶺之戀」、「暗淡的月」等經典歌曲，相信許多人都能哼上幾句。

而這位出生於柳營的歌謠大師，一生創作超過200首歌曲，更曾以藝名「矢口幸男」在日本歌壇闖出一片天地。他也積極培育後進，歌手黃乙玲、郭金發等歌手都曾受其指導。

為帶領民眾深入認識吳晉淮及其時代背景，包括新營曬書店、南瀛文化協會、新營社區大學、台南市政府文化局、劉啟祥美術紀念館本月將透過講座與自行車走讀活動，帶大家重溫這位臺灣歌謠大師的創作足跡。

劉啟祥美術紀念館本月5日下午2時至4時將舉辦「急水溪畔的音樂夢」講座，由國立臺灣歷史博物館黃裕元老師梳理吳晉淮1960至1980年代的創作脈絡，現場更將操作留聲機，帶領大家親耳感受老曲盤的聲音與時代氛圍，免費自由入場。

9月12日下午3時至5時1則推出「聽風的語言」自行車走讀，從柳營火車站出發，騎經代天院、劉啟祥美術館，前往吳晉淮音樂紀念館，由在地資深導覽連泰宗老師帶領，以雙輪穿梭柳營街道，認識孕育歌謠大師的土地。費用單人200元、雙人300元，限額15人，採線上報名。詳情可至臉書「劉啟祥美術紀念館-日麗時光」查詢。