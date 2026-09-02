在地特產搬上桌！嘉義鰻宴、台南創意料理開訂

嘉義縣是國內第二大鰻魚生產基地，占約百分之十二點五，過去主要外銷日本，農業部和縣府近年透過活動推廣盼拓展國內市場，昨宣布廿日在東石漁港舉辦「優鮮鰻載」鰻魚節，重頭戲「漁港夕陽鰻宴」限量一百桌，每桌十人共六千元，即日起開放預訂。

縣府表示，漁港夕陽鰻宴以鰻魚搭配嘉義在地海鮮入菜，包括海鮮鰻魚羹、蜜汁鰻魚米糕、東北酸白菜鰻魚火鍋、鰻魚起司三明治、紅燒鰻魚等，也有布袋龍虎石斑、白蝦等料理，呈現蒲燒、紅燒、蜜汁、油炸及燉煮等吃法。

昨辦宣傳記者會，總鋪師蔡禾建指導農業部漁業署副署長繆自昌、縣長翁章梁等製作「酥炸鰻魚」，打破民眾認為鰻魚料理較難在家做的印象。縣府表示，活動結合鰻香市集、食魚教育、闖關、美食品嘗等，相關資訊可至臉書粉專「嘉義縣政府農業處」查詢。

另外，台南東山區公所攜手東山商圈於下月十七日上午十時在東山運動公園辦桌，將甘甜的龍眼與帶有微苦酸香風味的東山咖啡巧妙融入料理，還有火龍果、絲瓜、酪梨、椪柑等多元農特產品，搭配大北門區豐富海產，交織出層次豐富的創意料理，預估席開八十桌，每桌十道菜共四千元，即起可上東山區公所預約報名。

曾任北門區長的東山區長張政郎說，活動當天還有文創市集、手洗愛玉DIY等豐富體驗，並提供在地咖啡、柑橘、龍眼等特色農產供品嘗。