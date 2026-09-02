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「魚翅文旦」 減產一樣甜驚豔評審 麻豆文旦他二度參賽奪王

聯合報／ 記者陳雅玲謝進盛／連線報導
雲林斗六市公所昨辦文旦評鑑，評審驚訝整體表現比去年更好。記者陳雅玲／攝影
雲林斗六市公所昨辦文旦評鑑，評審驚訝整體表現比去年更好。記者陳雅玲／攝影

進入文旦產季，雲林縣斗六市的文旦在市場上有「魚翅文旦」美名，今年受天氣影響減產兩至三成，不過市公所昨辦文旦評鑑，評審驚訝連日雨勢無明顯影響，整體表現比去年更好，且甜度普遍達標，不少果品更有十四、十五度水準，外觀也有一定水準。

斗六文旦評鑑是斗六文旦節重頭戲，往年約七十名果農參賽，今年受減產影響，參賽人數降至五十二人，由嘉義大學園藝學系名譽教授李堂察等五人組評審團，從外觀、甜度到實際試吃逐項評分；李堂察說，今年斗六文旦較明顯的特色是苦味減少，果肉不像過去偏軟，也代表果實比較耐放，經過適當存放後，到了中秋節應該會更好吃。

斗六市長林聖爵說，斗六文旦種植面積約一七八公頃，果農反映今年受到天候影響，結果率不佳，但進入成熟期後雨量減少，反而讓果實甜度表現亮眼，從評鑑結果來看品質未因產量減少而打折。市公所預計十二日起連兩天在斗六膨鼠森林公園辦文旦展售活動。

另外，文旦最大產區台南，辦文旦大賽邁入第十一屆，上月十四日參賽果品採收、廿四日公開評鑑，麻豆區農友郭嘉城第二度參賽便勇奪特等獎「文旦王」殊榮；農友陳永川初試啼聲即獲得優等獎。市長黃偉哲昨頒發匾額祝賀時說，經歷去年風災考驗，農友努力復耕，仍能端出品質亮眼文旦。

農業局長馮祥勇表示，參賽果品平均甜度達十二度以上，最高達十五點一度，整體品質優良，呈果形勻稱、果皮光滑、果肉細緻、入口芳香甘甜等特色。

文旦 斗六 嘉義大學

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