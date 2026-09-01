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颱風沙德爾重組 台南易淹水區增調沙包防災
氣象署今天發布颱風沙德爾生成訊息，重組為颱風的沙德爾位於海南島東方海面，對台灣影響雖仍待觀察，台南在8月下旬曾淹水的地區加強警戒，仁德區公所緊急增調沙包防災。
仁德區長許博森告訴中央社記者，8月下旬起連日降雨，加上部分地區經歷積淹水災情，公所準備的沙包持續被居民領走防災，近2週發放超過1500個，部分民眾及公司行號反映希望區公所能增加提供量。
許博森表示，目前沙包約剩2000個，已緊急再增補，同時呼籲民眾切勿隨意丟棄使用後的沙包，避免影響溝渠排水，不需使用時可送回區公所。
新化區長李義隆也表示，近日降雨不斷，加上可能又有颱風影響，新化區公所已準備逾6700個沙包及85片防水擋板，供民眾登記借用防災，待汛期過後回收。
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