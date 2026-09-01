麥寮工業港承載國內重要石化運輸 海空實兵科技防災演練登場

為強化國家關鍵基礎設施防護，提升災害應變能力，中央、地方、港區事業、海巡、學術及民間協力團隊等30個單位，今天在麥寮工業專用港東十碼頭展開大規模的化學品汙染緊急應變綜合海空實兵演練，模擬港區安全威脅、海難搜救及化學品與油品洩漏等複合災害，全面檢驗事故通報、現場指揮、海陸搶救、汙染監測及跨單位資源調度能力。

麥寮工業專用港係為國家重要關鍵基礎設施及海運樞紐，油品、化學品及原物料裝卸作業頻繁，今天綜合演練，包括模擬船舶資訊系統異常、不明無人機侵擾、引水人落海及ISPS港口保全等級提升等情境，驗證港區資安、低空防護、海上搜救及實體保全應變機制。

海洋汙染演練則模擬化學輪遭破壞，造成丙烯腈及船用燃料油洩漏，並衍生火災及海洋汙染事故，測試複合災害發生時各單位協同應變能力。

演練特別強化科技防災及專業技術整合，導入無人機、無人船及水下無人載具，分別協助海難搜救、吸油索布設及水下船體勘查；並運用海洋汙染油品擴散模擬系統，模擬並預判事故發生17小時後，油汙可能影響五條港漁港及周邊生態敏感區，據此提前部署應變人力與資材，將汙染防制由事後應變轉變為超前部屬。

化學品事故應變部分，結合海洋委員會海洋保育署及環境部化學物質管理署專業技術團隊支援，透過空品監測車搭配PID、FID、FTIR及GC/MS等精密儀器，進行跨單位交叉偵測，掌握污染濃度與影響範圍，以劃設熱區、暖區及冷區，妥善配置人員防護與應變資源，並監測丙烯腈濃度變化，以科學數據支援現場指揮決策，充分展現中央專業指導與地方執行的協力成果。

雲林縣環保局長張喬維表示，目前縣內各型汲油設備總汲油量能達每日259.51公噸、應變資材可圍堵油汙最大達54113.9公噸，可依汙染規模區分海上、岸際不同作業環境彈性調度。除持續充實應變資材，也透過教育訓練及實兵演練提升應變能力，感謝海保署協助雲林精進海洋汙染應變量能。

雲林副縣長陳璧君指出，這次複合災害實景情境演練，驗證平時整備成果，進一步磨合中央、地方、港區及民間團隊的通報、指揮與支援機制。未來縣府將持續強化跨域聯防、科技應用及應變資材整備，提升麥寮港及雲林沿海地區面對複合式災害的應變韌性，守護港區安全與海洋環境。

麥寮工業港一場盛大的綜合防災實兵演練登場，模擬一旦遭無人機入侵，造成化學汙染等災情，出動各式無人機或無人船，透過科技即時傳輸指揮，模擬真實情境展開演練，過程逼真。圖／雲林縣府提供

麥寮工業港一場盛大的綜合防災實兵演練登場，模擬一旦遭無人機入侵，造成化學汙染等災情，出動各式無人機或無人船，透過科技即時傳輸指揮，模擬真實情境展開演練，過程逼真。圖／雲林縣府提供

麥寮工業港一場盛大的綜合防災實兵演練登場，以化學汙染等災情，如何透過科技即時傳輸指揮，模擬真實情境展開演練，過程逼真，贏得與會來賓肯定。圖／雲林縣府提供

麥寮工業港一場盛大的綜合防災實兵演練登場，模擬一旦遭無人機入侵，造成化學汙染等災情，出動各式無人機或無人船，透過科技即時傳輸指揮，模擬真實情境展開演練，過程逼真。圖／雲林縣府提供

麥寮工業港一場盛大的綜合防災實兵演練登場，模擬一旦遭無人機入侵，造成化學汙染等災情，出動各式無人機或無人船，透過科技即時傳輸指揮，模擬真實情境展開演練，過程逼真。圖／雲林縣府提供

麥寮工業港一場盛大的綜合防災實兵演練登場，模擬一旦遭無人機入侵，造成化學汙染等災情，出動各式無人機或無人船，透過科技即時傳輸指揮，模擬真實情境展開演練，過程逼真。圖／雲林縣府提供

麥寮工業港一場盛大的綜合防災實兵演練登場，以化學汙染等災情，如何透過科技即時傳輸指揮，模擬真實情境展開演練，過程逼真，贏得與會來賓肯定。圖／雲林縣府提供