議員批台南福利政策六都「敬陪末座」 市府回應了

台南雖是六都之一，但部分福利政策仍敬陪末座，台南市議員郭信良今針對市府各項福利政策提出質疑，他說，黃偉哲市府執政8年以來，福利與其他縣市相比仍有巨大落差，像是重陽敬老金、生育津貼、鄰長津貼等，要求市府感同身受，別讓台南市民成為「二等公民」。

郭信良指出，台南市目前敬老金僅1500元，反觀其他縣市如桃園市，一年分四季發放，每年總額可達萬元；生育津貼台南第一胎補助2萬，新北市補助達3萬元，若加上中央補助總額差異更巨，這對想要生育的年輕家庭來說差距太大，質疑民政局是否曾清楚反映民情。

他也提到，台南市鄰長一年僅領9000元，但其他縣市如桃園等，每月補助達2000元，一年即有2萬4000元，鄰長在基層辛苦工作，市府卻給予六都最低的待遇，身為局處行政首長，如果不將實際狀況回報，恐是忽視基層人員的辛勞，呼籲市府在最後任期內應拿出實績。

社會局回應，台南市高齡福利政策以「照顧長者、發展高齡力」為核心，台南今年重陽敬老金提高至每人1500元，與台北、新北、高雄市齊平，預估約39.2萬人受惠；百歲以上人瑞則致贈1萬元敬老禮金及禮品。

社會局強調，對於現金發放等普及式福利措施，市府將綜合考量整體財政狀況、資源配置及世代公平，在兼顧長者實際需求與政策永續性的前提下審慎評估，會持續完善永續的高齡福利及照顧服務策，讓有限公共資源發揮最大效益，打造高齡友善、世代共好的幸福城市。