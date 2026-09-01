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雲林麥寮運動公園預計以2千萬元 向環境部爭取打造全國示範特色公廁

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
麥寮鄉公所即將完成運動公園修建，因公廁不足，透過立委劉建國向中央爭取，今天冒雨踏勘，期以兩千萬元打造一座成為全國示範的特色公廁。記者蔡維斌／攝影
麥寮鄉公所即將完成運動公園修建，因公廁不足，透過立委劉建國向中央爭取，今天冒雨踏勘，期以兩千萬元打造一座成為全國示範的特色公廁。記者蔡維斌／攝影

雲林縣麥寮城鄉運動公園綠美化工程將於10月落成啟用，不過因近年到公園運動的民眾日增，現有公廁已不敷使用，麥寮鄉公所計畫再增設第二座公廁，地方限於經費籌措不易，盼中央補助，立委劉建國邀請環境部環管署代理署長林健三現勘並允諾全力協助，預計將以兩千萬元將打造全國示範特色公廁。

麥寮城鄉運動公園占地8.8公頃，啟用已逾30年，隨著運動休閒需求增加，為改善園區環境設備，鄉公所自籌3000萬元今年1月動工全面綠美化，包括增闢兩條500公尺步道，打造1500坪的大草原，同時建造大門口入口意象及中心廣場舞台整修。

鄉長許忠富表示，這項工程預計今年10月完工啟用，因該園區緊鄰市中心，是鄉民的主要休閒運動場所，入園運動休閒的人不斷增加，甚有不少鄰近鄉鎮的民眾也會來運動，估計平日都有逾500人次，假日上千人遊憩，區內目前只有一座公廁，因公園腹地大，未來運動公園一旦舉辦大型活動賽事，大批人潮湧入，一座公廁實難因應。

因此，公所計畫增闢第二座公廁，立委劉建國今天邀環境部環管署代理署長林健三冒雨踏勘。許忠富指出，將來新公廁將有13間男女廁及無障礙、親子廁所，並以「自然共融、舒適友善」為設計核心，將把公園及周邊保安林地的自然景觀元素融入公廁，呼應鄉民生活日常的「大樹下」乘涼、話家常與交流情感的生活記憶。這項新廁工程概估逾2000萬元，公所財源有限，盼中央能給予補助。

林健三表示，目前相關計畫書已送件至中央，目前仍需針對人流、管理、空間配置、動線做調整，待修正計畫書送件後將會全力協助。劉建國也表示，麥寮城鄉運動公園是最貼近鄉親生活的重要場域，有了舒適的休閒運動園地，一座乾淨衛生的公廁更是不可或缺，期盼未來在中央協助下，共同打造成為全國示範特色公廁。

麥寮鄉公所即將完成運動公園修建，因公廁不足，透過立委劉建國向中央爭取，期以兩千萬元打造一座成為全國示範的特色公廁。記者蔡維斌／攝影
麥寮鄉公所即將完成運動公園修建，因公廁不足，透過立委劉建國向中央爭取，期以兩千萬元打造一座成為全國示範的特色公廁。記者蔡維斌／攝影

麥寮鄉公所即將完成運動公園修建，因公廁不足，透過立委劉建國向中央爭取，今天冒雨踏勘，期以兩千萬元打造一座成為全國示範的特色公廁。記者蔡維斌／攝影
麥寮鄉公所即將完成運動公園修建，因公廁不足，透過立委劉建國向中央爭取，今天冒雨踏勘，期以兩千萬元打造一座成為全國示範的特色公廁。記者蔡維斌／攝影

麥寮鄉公所即將完成運動公園修建，因公廁不足，公所已選定合適地點，透過立委劉建國向中央爭取，期以兩千萬元打造一座成為全國示範的特色公廁。記者蔡維斌／攝影
麥寮鄉公所即將完成運動公園修建，因公廁不足，公所已選定合適地點，透過立委劉建國向中央爭取，期以兩千萬元打造一座成為全國示範的特色公廁。記者蔡維斌／攝影

麥寮鄉公所即將完成運動公園修建，因公廁不足，透過立委劉建國向中央爭取，期以兩千萬元打造一座成為全國示範的特色公廁。記者蔡維斌／攝影
麥寮鄉公所即將完成運動公園修建，因公廁不足，透過立委劉建國向中央爭取，期以兩千萬元打造一座成為全國示範的特色公廁。記者蔡維斌／攝影

麥寮鄉公所即將完成運動公園修建，因公廁不足，透過立委劉建國向中央爭取，今天冒雨踏勘，期以兩千萬元打造一座成為全國示範的特色公廁。記者蔡維斌／攝影
麥寮鄉公所即將完成運動公園修建，因公廁不足，透過立委劉建國向中央爭取，今天冒雨踏勘，期以兩千萬元打造一座成為全國示範的特色公廁。記者蔡維斌／攝影

麥寮 公廁 公園

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