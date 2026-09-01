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台南永康六甲頂土地重劃惹議！議員質疑公設變醫療專區 市府：依法辦理

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市議員蔡育輝（右）今質詢時質疑，永康六甲頂重劃過程疑將原有學校、公園預定地變更為醫療專用區，重劃後又將大面積土地標售，恐有圖利大型財團之虞。對此，地政局強調，均依法辦理。圖／取自南市議會直播
台南市議員蔡育輝（右）今質詢時質疑，永康六甲頂重劃過程疑將原有學校、公園預定地變更為醫療專用區，重劃後又將大面積土地標售，恐有圖利大型財團之虞。對此，地政局強調，均依法辦理。圖／取自南市議會直播

台南永康六甲頂地區雖人口稠密，但周邊鄰近醫學中心，南市府2021年在六甲頂市地重劃案中規畫醫療專區，不過，市議員蔡育輝今質詢時，質疑重劃過程中疑將原學校與公園預定地變更，且重劃後土地處分恐圖利大型財團，呼籲市府應保留土地轉作社會住宅或公共停車場。

蔡育輝指出，永康六甲頂原都市計畫中包含大橋國小、國中等教育用地，以及鄰里的公園綠地，然而計畫變更後公共設施用地消失，取而代之是醫療專區，且最大獲利者疑為鄰近的醫學中心，市府編列預算興建停車場，未能解決當地長期交通與停車困境，反而將大片土地撥給醫療體系使用，犧牲居民就學與休閒空間。

蔡育輝也揭露，地政局將原本5筆土地合併為3筆大面積土地進行標售，單筆土地價值動輒數億，此操作方式拉高投標門檻，讓一般平民百姓根本無力參與，彷彿是「為大型建商與財團量身打造」，醫療專用區開發不應以犧牲公設用地為代價，市府必須針對「圖利特定對象」的疑慮給社會大眾一個交代。

對此，地政局表示，本案從都市計畫、重劃核定到土地分配及標售，均依相關法令辦理，並無程序不合法問題，地主若對分配結果有異議，可依市地重劃相關程序提出，只要符合資格的市民、法人及企業均可投標，與特定對象或市長任期無關。

都發局也說，醫療專用區開發已透過土地使用分區管制，且醫療專用區申請興建時，小客車停車位應依住宅區標準加倍留設，並設置等量機車停車位，而六甲頂醫療專用區規範將更為嚴格，以醫療專用區最大允建容積420%估算，未來開發者至少須自行設置小客車及機車停車位各700格，因應開發後的停車需求。

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