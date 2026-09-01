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2026台南文旦大賽今頒獎 麻豆區農友郭嘉城獲文旦王

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
2026台南文旦大賽日前出爐，麻豆區農友郭嘉城（右二）勇奪特等獎（文旦王）殊榮，市長黃偉哲（右一）今親自頒發匾額祝賀。記者謝進盛／翻攝
2026台南文旦大賽日前出爐，麻豆區農友郭嘉城（右二）勇奪特等獎（文旦王）殊榮，市長黃偉哲（右一）今親自頒發匾額祝賀。記者謝進盛／翻攝

2026台南文旦大賽日前出爐，麻豆區農友郭嘉城脫勇奪特等獎（文旦王）殊榮，由市長黃偉哲今天親自頒發匾額祝賀。黃表示，中秋將屆，台南文旦特有的酸甜口感風味，絕對是市場首選。

該文旦是上月14日同一天參賽果品採收，24日公開評鑑，並邀請專家學者擔任評審委員，進行果品外觀、風味等評鑑。嘉義大學榮譽教授呂明雄擔任總講評，他表示，台南文旦透過評鑑競賽帶動農友精進栽培技術，歷經去年風災考驗，今年果品品質依舊亮眼。

南市府農業局今下午舉行頒獎，由黃偉哲頒發匾額祝賀，黃指出，台南文旦除得天獨厚風土條件，更重要的是農友長期投入栽培管理、累積專業技術的成果，栽種出獨特香甜帶有微酸風味文旦柚；即便經歷去年風災考驗，今年農友努力復耕，仍能端出品質亮眼文旦。

農業局長馮祥勇表示，今年獲「文旦王」的郭嘉城第二度參賽便勇奪最高榮譽，此外，農友陳永川初試啼聲即展現優異實力，獲得優等獎。而今年文旦評選邁入第11屆，參賽果品平均糖度達12度以上，糖度高於13度的有17位，最高更達15.1度，整體果品品質優良，呈現果形勻稱、果皮光滑、油胞細緻、果皮薄、果肉細緻，以及入口柔軟多汁、芳香甘甜等特色。

台南市政府表示，台南文旦特有酸甜口感風味，絕對是市場首選。記者謝進盛／翻攝
台南市政府表示，台南文旦特有酸甜口感風味，絕對是市場首選。記者謝進盛／翻攝

2026台南文旦大賽日前出爐，麻豆區農友郭嘉城（右四）勇奪特等獎（文旦王）殊榮，市長黃偉哲（右五）今親自頒發匾額祝賀。記者謝進盛／翻攝
2026台南文旦大賽日前出爐，麻豆區農友郭嘉城（右四）勇奪特等獎（文旦王）殊榮，市長黃偉哲（右五）今親自頒發匾額祝賀。記者謝進盛／翻攝

文旦 台南 黃偉哲

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