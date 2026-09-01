落實ESG 岱稜科技再捐北台南家扶81萬助學金累積近900萬

全球燙金材料領導品牌岱稜科技上月廠慶攜手北台南家扶中心舉辦助學募款活動，今年共募得81萬元助學金，創下歷年新高，今由董事長蔡國龍將捐款支票贈予北台南家扶據點，業者多年來累積已捐出逾881萬元。

有別於傳統企業福利多聚焦於節慶禮品或福利補助，岱稜科技將員工活動與公益關懷及ESG永續理念深度結合。

為展現企業與員工攜手投入公益溫暖力量，今由董事長蔡國龍代表全體員工，將象徵愛心與承諾的捐款支票81萬元親自捐贈予北台南家扶中心主任李桂平，協助經濟弱勢學童安心就學。

截至目前，岱稜科技與全體員工透過各項員工關懷及公益活動，已累積捐出超過新台幣881萬元（實際金額881萬8688元），協助5879人次孩子安心就學。

北台南家扶中心主任李桂平感謝岱稜科技多年來持續投入助學行列，他指出，家扶基金會自1990年推動「助學希望工程」以來，已扶助超過5.6萬人次學子順利完成學業。北台南家扶今年8月已發放獎助學金予270名高中職及大專學生，9月將再發放120萬元獎助學金，協助500名國中小學生減輕就學負擔，希望為更多弱勢孩子創造改變未來機會與希望。