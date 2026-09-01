拓展國內市場 嘉縣推出百桌鰻魚饗宴即日開放預訂

鰻魚外銷日本市場萎縮，嘉義縣府與養殖業者為開發鰻魚國內市場，9月20日將在東石漁港舉辦「2026鰻魚節－優鮮鰻載」活動，推出百桌「鰻魚美食饗宴」即日起開放預訂。

嘉義縣府今天舉辦「鰻魚美食饗宴」發布記者會，搶先曝光澎湃菜色，展現國產鰻魚從蒲燒、紅燒、蜜汁、油炸到燉煮等多元料理風貌。漁業署副署長繆自昌、嘉義縣長翁章梁與民進黨立委蔡易餘在總鋪師蔡禾建指導下，製作「酥炸鰻魚」與在場眾人分享。

蔡易餘致詞說，現今日本9成的鰻魚都從中國進口，讓台灣鰻魚銷日銳減，所以近年來他一直努力推廣國人吃台灣養殖的鰻魚。

台灣區鰻蝦生產合作社聯合社理事主席唐慶宗表示，去年與今年鰻魚苗較多，養殖鰻魚增多，因此舉辦推廣活動，讓國人習慣購買生鰻魚片自己料理；他希望養殖鰻魚能以內銷為主、外銷為輔，鰻魚的價格才不會起起落落，鰻魚養殖產業才能久長。

翁章梁表示，台灣過去曾經是「養鰻王國」。回想小時候，鰻魚是很珍貴的食材，通常還要搭配中藥一起燉煮，可見鰻魚從以前就是大家認為很營養、很補的食材。如今在餐廳吃鰻魚已是相當平常的事。日本也有在夏季「土用丑日」吃鰻魚、補充元氣的傳統習俗。

嘉義縣農業處表示，「2026鰻魚節－優鮮鰻載」將於9月20日在嘉義東石漁港登場，有鰻香市集、食魚教育、趣味闖關、免費美食品嚐及漁港夕陽音樂派對與漁港夕陽鰻宴。

農業處說，漁港夕陽鰻宴限量100桌，每桌10人優惠價新台幣6000元，另贈價值500元活動市集消費券，即日起開放預訂。相關資訊可至「嘉義縣政府農業處」Facebook粉絲專頁查詢。