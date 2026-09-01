影／連日下雨品質竟無影響 魚翅文旦評鑒驚艷評審團

雲林縣斗六市是文旦產地之一，在市場上有「魚翅文旦」美名，市公所今舉辦文旦評鑑，受氣候影響，今年文旦減產3成，雖然8月連日下雨，但文旦品質令評審驚訝，整體表現比去年更好，甜度普遍達標，不少果品更有14、15度水準，肉質較不軟、苦味降低，預估再放至中秋節前後，風味會更佳。

斗六市公所今天舉辦文旦品質評鑑，評審團從外觀、甜度到實際試吃逐項評分。嘉義大學教授李堂察表示，今年原本非常擔心8月連日雨勢會影響文旦品質，沒想到實際品評後，無論台南麻豆或雲林斗六，整體品質都比預期好很多。

李堂察指出，今年斗六文旦較明顯的特色是苦味減少，果肉不像過去偏軟，也代表果實比較耐放，經過適當存放後，到了中秋節應該會更好吃，參賽文旦甜度普遍不錯，表現較好的果品約有14、15度，外觀也有一定水準，整體品質並沒有受到連日雨勢明顯影響，相當意外。

斗六市長林聖爵表示，斗六是雲林重要文旦產區，種植面積約178公頃，占全縣文旦種植面積逾7成，果農反映，今年受到氣候影響，結果率不佳，產量減少約2至3成，但進入成熟期後雨量減少，反而讓果實甜度表現亮眼，整體品質維持一定水準。

林聖爵指出，文旦品質評鑑是斗六文旦節重頭戲，往年約有70名果農參賽，今年受到減產影響，參賽人數降至52人，但從今天評鑑結果來看，品質並未因產量減少而打折，展現斗六文旦的韌性。

斗六文旦因皮薄、肉質細緻多汁、果香濃郁、甜度高，在市場上深受消費者喜愛，並有「魚翅文旦」、「文旦界的貴妃」等美譽。林聖爵表示，今年雖然產量減少，但品質仍佳，歡迎民眾支持在地果農，品嘗正值產季的斗六文旦。

此次評鑑邀集嘉義大學李堂察教授、張栢滄副教授、江一蘆副教授，以及農業部台南區農業改良場副研究員張汶肇、農業部嘉義農業試驗分所副研究員唐佳惠組成評審團。

市公所預計9月12日起連續兩天，在斗六膨鼠森林公園舉辦文旦展售活動，9月12日上午11時並舉行頒獎典禮，由市長林聖爵頒發獎牌及禮券給獲獎果農。

雲林縣斗六市公所今舉辦文旦評鑑，受氣候影響，今年文旦減產3成，雖然8月連日下雨，但文旦品質令評審驚訝，整體表現比去年更好。記者陳雅玲／攝影

雲林縣斗六市公所今舉辦文旦評鑑，受氣候影響，今年文旦減產3成，雖然8月連日下雨，但文旦品質令評審驚訝，整體表現比去年更好。記者陳雅玲／攝影

雲林縣斗六市公所今舉辦文旦評鑑，受氣候影響，今年文旦減產3成，雖然8月連日下雨，但文旦品質令評審驚訝，整體表現比去年更好。記者陳雅玲／攝影

雲林縣斗六市公所今舉辦文旦評鑑，受氣候影響，今年文旦減產3成，雖然8月連日下雨，但文旦品質令評審驚訝，整體表現比去年更好。記者陳雅玲／攝影