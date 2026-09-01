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落實「低碳食農」打造山珍海味 東山辦桌每桌4000

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
落實「低碳食農」打造山珍海味，台南東山辦桌每桌4000元優惠價推廣在地美食。記者謝進盛／翻攝
落實「低碳食農」打造山珍海味，台南東山辦桌每桌4000元優惠價推廣在地美食。記者謝進盛／翻攝

落實「低碳食農」理念，台南市東山區公所攜手東山商圈，藉由在地咖啡及龍眼特產與大北門區新鮮海味打造山珍海味，10道菜每桌4000元，10月17日上午10時在東山運動公園登場，民眾即日起可上東山區公所預約報名。

東山區公所今在東山國小文教活動中心舉辦活動記者會，安排精彩上菜秀介紹菜色特色，魚、肉、海鮮俱全，更以咖啡、龍眼提味，打造外界吃不到的誘人口感。

公所表示，東山區擁有豐富丘陵生態與多元農業環境，並以精湛龍眼乾烘焙工藝及東山咖啡聞名，為落實「低碳食農」理念，這次預估將席開80桌，每桌4000元優惠價推廣在地美食。

公所與東山商圈跨界合作，邀請在地廚藝團隊共同研發特色菜單，將山區甘甜的龍眼與帶有微苦、酸香風味的東山咖啡巧妙融入料理，還有火龍果、絲瓜、酪梨、椪柑等多元農特產品，搭配大北門區豐富海產，交織出層次豐富的創意料理，展現東山及大北門區在地食材的多元可能性。

「絕對是高CP值！」曾擔任北門區長的東山區長張政郎說，過去服務經驗，對大北門地區人文與產業熟悉，特別促成大北門區農特產與東山在地特色產業交流合作，透過創意料理與跨域合作，讓更多人認識東山、看見東山農業的特色與價值。

10月17日活動當天除特色辦桌料理外，現場另規劃古箏演奏、人偶互動、文創市集、古早童玩及手洗愛玉DIY等豐富體驗，並提供東山在地咖啡、柑橘及龍眼等特色農產供民眾品嚐，適合親子一同參與，詳細報名可上網https://dongshan.tainan.gov.tw查詢

落實「低碳食農」打造山珍海味，台南東山辦桌每桌4000元優惠價推廣在地美食。記者謝進盛／翻攝
落實「低碳食農」打造山珍海味，台南東山辦桌每桌4000元優惠價推廣在地美食。記者謝進盛／翻攝

落實「低碳食農」打造山珍海味，台南東山辦桌每桌4000元優惠價推廣在地美食。記者謝進盛／翻攝
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落實「低碳食農」打造山珍海味，台南東山辦桌每桌4000元優惠價推廣在地美食。記者謝進盛／翻攝
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落實「低碳食農」打造山珍海味，台南東山辦桌每桌4000元優惠價推廣在地美食。記者謝進盛／翻攝
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落實「低碳食農」打造山珍海味，台南東山辦桌每桌4000元優惠價推廣在地美食。記者謝進盛／翻攝
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辦桌 低碳 咖啡

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