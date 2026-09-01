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「三明治世代」拚嘉市議員 2小歐盟參選人穿三明治裝老與少造型登記

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市議員選戰登記第2天，小民參政歐巴桑聯盟（小歐盟）及台灣前進陣線提名的東區市議員參選人陳玥妗、西區參選人林詩涵，上午由時代力量黨主席王婉諭、親子家庭及支持者陪同，前往選委會完成登記。記者魯永明／攝影
嘉市議員選戰登記第2天，小民參政歐巴桑聯盟（小歐盟）及台灣前進陣線提名的東區市議員參選人陳玥妗、西區參選人林詩涵，上午由時代力量黨主席王婉諭、親子家庭及支持者陪同，前往選委會完成登記。記者魯永明／攝影

嘉市議員選戰登記第2天，小民參政歐巴桑聯盟（小歐盟）及台灣前進陣線提名的東區市議員參選人陳玥妗、西區參選人林詩涵，上午由時代力量黨主席王婉諭、親子家庭及支持者陪同，前往選委會完成登記。2人分別以「三明治世代」及「老與少」造型亮相，聚焦交通安全、托育、社區照顧及青年留嘉等生活議題。完成登記後聯合車隊掃街拜票。

2026九合一選舉

林詩涵穿三明治造型服裝，象徵中壯年同時承擔工作、家計、育兒與照顧長輩的多重壓力；陳玥妗背起象徵長輩與孩子的「老與少」，強調中年世代正處於「上有老、下有小」的照顧夾心。

王婉諭表示，台灣前進在嘉市東、西區完成選舉布局，陳玥妗與林詩涵都有全市型選舉經驗。陳玥妗2024年選立委，過去在中研院從事研究10年，曾任國中理化教師；林詩涵2014年選市長，具社工背景，長期投入親子教育、地方文化及公共議題，經營島呼冊店。

王婉諭指出，嘉市長選舉至今缺乏具體市政辯論，王美惠政策主張未被市民清楚看見，張啓楷部分發言屢有爭議。她認為，交通、防災、照顧、教育等市政議題，需要具備政策研究能力、願意持續追問的議員參選人，才能把討論帶回市政本身。

她表示，陳玥妗與林詩涵近期針對嘉市購物節經費、交通安全及托育量能等問題追問，「這就是議會需要的力量，有人替市民提問，也有人願意追到問題得到回答。」呼籲市民支持陳玥妗、林詩涵，讓專業監督力量進入議會。

林詩涵表示，12年前第一次登記參選市長，還是年輕人，帶著年輕世代對嘉義期待，希望市民有更多公共參與，期待嘉義成為每個人都能好好生活的城市。12年後，她步入中年，持續留在嘉生活投入親子教育，直接看見家長每天在工作、接送、育兒與陪伴長輩就醫之間奔波的生活壓力。

「今天，我把三明治世代辛苦穿在身上。」林詩涵說，12年前是年輕人對嘉義期待，12年後清楚看見，一座讓青年願意留下來的城市，必須陪伴一個人從工作、成家、照顧孩子，一路走到陪伴父母老去。她以「嘉義市大小事，詩涵的心頭事」作為競選承諾，希望把市民每天真正關心的生活問題帶進議會。

陳玥妗表示，身為人母，也曾是中研院研究人員及國中教師。2024年為孩子投入立委選舉，選後辭研究與教職，投入議員選舉。她走訪東區各里發現，樂齡及長照據點逐漸增加，但托育設施仍集中在少數地點，家庭能否在自己生活圈取得托育與照顧資源，是市府必須正視問題。

「我的父母老了，孩子正在成長，我要為他們的未來打拚，也要為承擔照顧責任的中年世代發聲。」陳玥妗表示，長輩應能在熟悉的社區生活，孩子也應在安全且有足夠支持的環境中成長，未來將持續走訪東區各里，從家庭實際使用服務的經驗，檢視托育、教育及社

區照顧政策。

嘉市議員選戰登記第2天，小民參政歐巴桑聯盟（小歐盟）及台灣前進陣線提名的東區市議員參選人陳玥妗、西區參選人林詩涵，上午由時代力量黨主席王婉諭、親子家庭及支持者陪同，前往選委會完成登記。記者魯永明／攝影
嘉市議員選戰登記第2天，小民參政歐巴桑聯盟（小歐盟）及台灣前進陣線提名的東區市議員參選人陳玥妗、西區參選人林詩涵，上午由時代力量黨主席王婉諭、親子家庭及支持者陪同，前往選委會完成登記。記者魯永明／攝影

嘉市議員選戰登記第2天，小民參政歐巴桑聯盟（小歐盟）及台灣前進陣線提名的東區市議員參選人陳玥妗（右）、西區參選人林詩涵（左），上午由時代力量黨主席王婉諭、親子家庭及支持者陪同，前往選委會完成登記。記者魯永明／攝影
嘉市議員選戰登記第2天，小民參政歐巴桑聯盟（小歐盟）及台灣前進陣線提名的東區市議員參選人陳玥妗（右）、西區參選人林詩涵（左），上午由時代力量黨主席王婉諭、親子家庭及支持者陪同，前往選委會完成登記。記者魯永明／攝影

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