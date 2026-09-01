再添22輛！台南電動公車達223輛 占比突破4成

台南市持續推動公共運輸電動化，巨業交通配合市府車隊汰舊換新，再添22輛華德電動公車，近期陸續投入19、32、102及107路市區公車營運，待車輛全數上線，台南市電動公車將增至223輛，占市區公車比例突破4成，交通局表示，朝2030年市區公車全面電動化目標邁進。

市長黃偉哲表示，公共運輸電動化不僅能提升市民搭乘品質，也是台南邁向淨零碳排的重要一環，市府近年持續優化公車路網、提升車輛品質，並推動TPASS公共運輸政策，希望打造便利、友善且永續交通環境，吸引更多市民搭乘大眾運輸，降低私人運具使用。

交通局表示，此次新增22輛電動公車，服務範圍涵蓋永康、北區、東區、中西區、南區、安平、仁德及歸仁等行政區，並串聯高鐵台南站、台南火車站等重要交通樞紐，沿線經過大灣高中、台南高商、崑山科技大學、成功大學、成大醫院，以及台江國家公園、安平古堡、億載金城等景點，滿足市民通勤、學生通學、就醫及觀光等需求。

交通局也說，近年同步推動TPASS通勤月票、公車路網優化及智慧候車設施建置，逐步提升公共運輸使用率，另外，也將持續與客運業者合作，加速電動公車汰換及充電設施建置。

公運處指出，台南客運業者去年首波購車計畫共61輛，包括興南客運3輛創奕電車、統聯客運36輛金龍電車，以及此次巨業交通22輛華德電動公車，未來將持續完善充電基礎設施，加速公車電動化，逐步打造更安全、便利、低碳的公共運輸環境。