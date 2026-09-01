430毫米雨量嘉義市少見積淹水 71處滯洪設施發揮治水防洪韌性

受颱風外圍環流及低壓帶影響，南部近期接連降雨，台南、高雄部分地區積淹水嚴重；嘉市8月22日至28日最大累積雨量達430.5毫米，其中8月22日至24日短短3天累積333毫米，但市區排水穩定，未出現積淹水災情。市府工務處表示，近年持續推動治水工程，透過分散式滯洪、都市排水及區域排水改善，提升城市防洪韌性。

工務處指出，都市防洪不能只依靠單一排水工程，從「分散減洪、快速排水、韌性調適」多管齊下，持續盤點公有設施及都市空間，增加滯洪、蓄洪容量。目前嘉市設置約71處滯洪設施，總滯洪量達14萬9000立方公尺，透過分散式滯洪空間分擔降雨逕流，降低強降雨時排水系統負荷。今年市府推動2項重點滯洪工程，其中湖子內地區「公42」滯洪設施工程，設計滯洪量達4萬6420立方公尺，本月開工、2028年完工。

另一項配合鐵路高架化，將火車站前既有人行地下道轉作約1700立方公尺滯洪空間，目前進行開工前準備。透過既有公共設施再利用，不必大幅增加新建工程，增加都市滯洪容量，讓閒置或轉型公共空間兼具防洪功能。都市排水方面，雨水下水道累計建置長度達125.99公里，實施率89.93%，市府持續依雨水下水道系統規畫檢討結果，推動排水系統建置及瓶頸改善，提升雨水快速排導能力。

區域排水部分，中央排水系統完成番仔溝橋、通港橋改善工程，目前進行中央排水出口段治理。工程完成後，排水瓶頸段寬度將擴大近5倍，每小時可增加約32萬立方公尺排水量，提升整體通洪能力。

針對過去容易受到牛稠溪外水頂托影響東義路396巷一帶，市府辦理「後庄直排一出口段改善工程」，將原有2孔涵管改建為5孔箱涵，同時調整排水流向，完工後通洪量將由每秒5.27立方公尺提升至25.46立方公尺，排洪效益提高約4.83倍，可降低外水頂托及內水排除不易造成的積淹水風險。

工務處表示，這次連日降雨期間，嘉市區積淹水情形較過去明顯減少，顯示近年持續投入的治水工程已逐步發揮成效。不過，面對極端氣候及短延時強降雨，仍不能掉以輕心，市府將持續掌握氣象及水情，並加強雨水下水道、區域排水、滯洪設施及抽水機組等防汛設施巡查整備，遇強降雨即時應變。

市府強調，治水是長期工作，未來將持續從滯洪減洪、都市排水及區域排水瓶頸改善等面向整體推動，結合既有公共設施與都市空間，提升嘉義市面對極端降雨的調適能力，打造安全、宜居且具氣候韌性的城市。

嘉義市近年持續推動治水工程，透過分散式滯洪、都市排水及區域排水改善，提升城市防洪韌性。圖／嘉市府提供

嘉義市近年持續推動治水工程，透過分散式滯洪、都市排水及區域排水改善，提升城市防洪韌性，71處滯洪設施發揮治水防洪韌性。圖／嘉市府提供

嘉義市近年持續推動治水工程，透過分散式滯洪、都市排水及區域排水改善，提升城市防洪韌性。圖／嘉市府提供

嘉義市近年持續推動治水工程，透過分散式滯洪、都市排水及區域排水改善，提升城市防洪韌性，71處滯洪設施發揮治水防洪韌性。圖／嘉市府提供