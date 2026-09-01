拒絕拼湊式 台南佳里爭取大北門運動中心

台南市政府正興建四座全民運動館，其他地區也持續爭取設置，有議員說，希望於佳里區蓋一座大北門運動中心，而非「拼湊式」把現有場地整合做園區，另，有議員指出南科全民運動館卡在行政程序，延宕迄今無法招標，預算也相對少。

安南、新營、永康、仁德區的全民運動館施工中，前三個都有望今年完工，仁德預計明年三月完工，南科全民運動館已選址在新市與善化區交界的新市「公滯十一」公園。

南市體育局另規畫，明年編列四千四百萬元整修佳里區複合式體育館，針對佳里體育公園運動場地、蕭壠足球場等也編二千萬要修，擬整合為運動園區。

議員蔡蘇秋金說，佳里區原受水池位處住宅密集區域，鄰近七股、西港、麻豆、學甲、將軍等區，交通方便，多年來爭取作為全民運動館附設社區活動中心，然而市府擬將幾個場地整合起來做體育園區，地方不接受拼圖、拼湊式，觀感與一棟好幾層樓的不同，「居民、里長、議員想要的是一座大北門運動中心」。

體育局長王效文說，目前規畫球場建置完善，至於大北門運動中心，會做整體規畫。

此外，市議員陳碧玉指出，南科全民運動館因多目標使用同意書未取得，無法做後續的細部計畫，更不能提前上網招標，是市府的橫向聯繫出問題，且南科館規畫經費僅一點六九億元，比安南館經費三點三億多元、新營館二點六億多元等另四座都低。

工務局表示，會盡快簽准多目標使用；市長黃偉哲說，中央補助安南、新營運動館，但以市府投入預算，南科館並無較少，願意再以多功能使用角度，向中央其他部會爭取經費納入。