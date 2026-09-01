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結合大學 台南運動中心使用率低

聯合報／ 記者謝進盛周宗禎／台南報導
台南市政府與長榮大學合作於校內設置歸仁全民運動中心，但去年全年累計使用人次僅二萬九○九人。圖 ／南市府提供
台南市政府與長榮大學合作於校內設置歸仁全民運動中心，但去年全年累計使用人次僅二萬九○九人。圖 ／南市府提供

台南的國民運動中心或全民運動中心是六都最少，市府積極擴展中，但現有的三座使用人次落差極大，去年永華國民運動中心六十一點六萬多人，另兩座與大學合作設的新市、歸仁全民運動中心，竟僅四點四萬多和二萬多人，地方民眾直言因知名度不高、進入校園麻煩，「為衝運動中心數量卻不實用」。

對此，南市體育局主秘王藝霖表示，永華國民運動中心位於市區，周邊人口密集，且設施營運時間較久，使用人次相對較高，至於歸仁、新市全民運動中心，主要服務鄰近校園及地方居民，且利用非學校上課使用時段營運，目前使用人次仍有成長空間。

新市全民運動中心及歸仁全民運動中心分別位於中信科技大學長榮大學校內，曾前往新市全民運動中心的張姓退休公務員說，經友人告知才知道有此設施，而運動中心建置在該校體育館內，不是在一般道路旁，「走進校門很麻煩且覺得怪怪的」，進入後還有大段距離，去過約兩次就改在住處附近公園健走。

南關線的市議員陳皇宇認為，新市、歸仁全民運動中心給人感覺只是「掛牌」在學校，為衝數量卻不實用，宣傳也不足，甚至連在地居民都難吸引前來。

陳皇宇說，以歸仁全民運動中心地點來看，當初地方建議在歸仁市區的新豐高中比較適合，除位居市中心，附近還可結合歸仁國中、文化國小等，使用率絕對會比設在長榮大學高很多，市府當初應是經費考量落腳長榮大學，只是當地位處大潭里，是歸仁郊區，當前這樣窘況可以預期，未來避免重蹈覆轍，設置時務必考量現實使用率問題，

針對在地反映「宣傳不足」，體育局表示，將加強與長榮大學、中信科技大學及周邊學校合作，透過校園宣傳、社群媒體、活動及運動課程等方式，提高民眾對運動中心的認識與使用率。

體育局指出，將持續依在地需求與校方合作推出適合在地居民的運動方案，透過區公所與里長向當地居民宣導以充分利用全民運動中心。

台南 運動中心 長榮大學 中信科技大學

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