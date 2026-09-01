結合大學 台南運動中心使用率低

台南的國民運動中心或全民運動中心是六都最少，市府積極擴展中，但現有的三座使用人次落差極大，去年永華國民運動中心六十一點六萬多人，另兩座與大學合作設的新市、歸仁全民運動中心，竟僅四點四萬多和二萬多人，地方民眾直言因知名度不高、進入校園麻煩，「為衝運動中心數量卻不實用」。

對此，南市體育局主秘王藝霖表示，永華國民運動中心位於市區，周邊人口密集，且設施營運時間較久，使用人次相對較高，至於歸仁、新市全民運動中心，主要服務鄰近校園及地方居民，且利用非學校上課使用時段營運，目前使用人次仍有成長空間。

新市全民運動中心及歸仁全民運動中心分別位於中信科技大學、長榮大學校內，曾前往新市全民運動中心的張姓退休公務員說，經友人告知才知道有此設施，而運動中心建置在該校體育館內，不是在一般道路旁，「走進校門很麻煩且覺得怪怪的」，進入後還有大段距離，去過約兩次就改在住處附近公園健走。

南關線的市議員陳皇宇認為，新市、歸仁全民運動中心給人感覺只是「掛牌」在學校，為衝數量卻不實用，宣傳也不足，甚至連在地居民都難吸引前來。

陳皇宇說，以歸仁全民運動中心地點來看，當初地方建議在歸仁市區的新豐高中比較適合，除位居市中心，附近還可結合歸仁國中、文化國小等，使用率絕對會比設在長榮大學高很多，市府當初應是經費考量落腳長榮大學，只是當地位處大潭里，是歸仁郊區，當前這樣窘況可以預期，未來避免重蹈覆轍，設置時務必考量現實使用率問題，

針對在地反映「宣傳不足」，體育局表示，將加強與長榮大學、中信科技大學及周邊學校合作，透過校園宣傳、社群媒體、活動及運動課程等方式，提高民眾對運動中心的認識與使用率。

體育局指出，將持續依在地需求與校方合作推出適合在地居民的運動方案，透過區公所與里長向當地居民宣導以充分利用全民運動中心。