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台南運動中心六都最少 結合大學衝量使用率仍低

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
位於長榮大學內的歸仁全民運動中心使用率待提升。圖 ／台南市政府提供
位於長榮大學內的歸仁全民運動中心使用率待提升。圖 ／台南市政府提供

台南市運動中心六都最少，現有3座使用率落差大；去年永華國民運動中心逾61萬人次，與大學合作設置的新市、歸仁全民運動中心，分別僅4萬餘、2萬餘人次差距懸殊，地方指出知名度不高，且進入校園也麻煩，淪為「為衝數量卻不實用」。

對此市府體育局表示，永華國民運動中心位於市區，周邊人口密集，且設施營運時間較久，因此使用人次相對較高。至於歸仁、新市全民運動中心，主要服務鄰近校園及地方居民，且利用非學校上課使用時段營運，目前使用人次仍有成長空間。

「在學校裡面，走入校門要進去真的很麻煩且覺得怪怪的。」新市及歸仁全民運動中心分別位於中信科技大學（原遠東科大）及長榮大學內，曾前往新市全民運動中心運動的退休公務員張先生說，他也是經友人告知才知道有此設施，而該運動中心建置在該校體育館內，「不是在馬路旁」，走進去還有一大段距離，不論交通上或軟硬體設施，都遠遜於永華國民運動中心，尤其自己走在校園內都覺得不自在。

張指出，在去過2次後就改在居處附近公園健走，他認為，「國民運動中心」跟「全民運動中心」，等級真的差很多。

出身南關線的市議員陳皇宇認為，新市、歸仁全民運動中心，給人感覺只是「掛牌」在學校，為衝數量卻不實用，宣傳也不足，甚至連在地居民也難吸引。

陳皇宇指出，以歸仁全民運動中心地點來看，當初地方建議在歸仁市區的新豐高中比較適合，除位居市中心，附近還可結合歸仁國中、文化國小等，使用率絕對會比設在長榮大學高很多。

他認為，市府當初應是經費考量落腳長榮大學，只是當地大潭里位處歸仁郊區，當前這樣窘況可以預期，建議還是應該考量現實使用率問題，市府更要避免重蹈覆轍。

而針對在地反映「宣傳不足」，體育局表示，未來將加強與長榮大學、中信科技大學及周邊學校合作，透過校園宣傳、社群媒體、活動及運動課程等方式，提高民眾對運動中心的認識與使用率。

此外，也將持續依在地需求與校方合作推出適合在地居民的運動方案，透過區公所與里長向當地居民宣導以充分利用全民運動中心。

位於長榮大學內的歸仁全民運動中心使用率待提升。圖 ／台南市政府提供
位於長榮大學內的歸仁全民運動中心使用率待提升。圖 ／台南市政府提供

位於長榮大學內的歸仁全民運動中心使用率待提升。圖 ／台南市政府提供
位於長榮大學內的歸仁全民運動中心使用率待提升。圖 ／台南市政府提供

六都 運動 運動中心

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