噶瑪噶居寺中元普渡眾生 南市4區逾千弱勢受惠

台南市左鎮區藏傳佛教噶瑪噶居寺持續舉辦弱勢家庭福袋物資計畫，今將中元普渡後的民生物資供品打包成福袋，分送給山區左鎮、玉井、南化、楠西等四區逾千名弱勢居民，將普渡物資化為弱勢溫暖支持。

左鎮噶居寺「普肚眾生」捐贈普渡供品計畫施行多年，今在左鎮區公所展開第一場物資發送活動後陸續啟動，活動最特別之處是供品採買以弱勢家庭所需物資為優先考量，先討論品項確認需求後再購買；今年持續與蔣揚社會福利慈善基金會、玉井區社福中心合作，發放對象包括左鎮、玉井、南化、楠西區轄內低、中低收入戶暨玉井區社福中心列案邊緣戶，總計496戶1094人受惠。

上師洛本天津仁波切表示，民間信仰與道教以祈福祭祀安撫人心，佛教則以指引眾生離苦得樂、究竟解脫為普度眾生；豐盛普渡供品來自四方大德參贊，祭拜祈福後如何讓這份善的心意延續下去，成為愛心實踐重要一環；噶居寺連續多年將普度供品分享給山區弱勢家庭，讓農曆七月不僅是超渡先祖的「孝道月」，更成為對偏鄉弱勢家庭盡一份關懷的「布施月」。

台南左鎮噶瑪噶居寺「普肚眾生」捐贈普渡供品，南市4區逾千弱勢受惠。記者謝進盛／翻攝