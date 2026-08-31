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麻豆埤頭里柚園泡水4天 柚農炸鍋籲速設大型抽水站

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
種植柚子逾30年的柚農施永煌右走指著積水的水痕說，增設大型抽水站刻不容緩。記者謝進盛／攝影
種植柚子逾30年的柚農施永煌右走指著積水的水痕說，增設大型抽水站刻不容緩。記者謝進盛／攝影

「紅柚園泡水長達4天，最迫切政府快增設大型抽水站...」，日前0822豪雨肆虐，地勢低窪的台南市麻豆區埤頭里首當其衝，有柚農抱怨栽種紅柚樹泡水達4天積水才退，呼籲速增設大型抽水站根治水患。

立法院財政委員會、立委郭國文今與內政部次長董建宏、國土署副署長蔡亦強等人前往台南麻豆埤頭里考察麻豆P01抽水站新建工程。

多位居民聞訊到場聆聽，最後難掩激動說，不反對麻豆P01抽水站新建工程，但當地埤頭排水吸納麻豆地區主要排水，目前建置抽水站僅著重在「庄內」，但「庄外」大片文旦園未深入考量，柚農的財產毫無保障。

種植柚子逾30年的柚農施永煌與妻子說，日前0822豪雨，所有的紅柚園泡水長達4天，最深達120公分深，雖然目前積水已退，但紅柚葉子脫落明顯，很擔心撐不下去。

夫妻倆指出，幾年前豪雨文旦樹浸泡枯死20多株，歷經多年憂心憾事重演，居民疾呼增設大型抽水站多年，迄今仍未有下文，現在只要聽到落雨聲就擔心睡不著。

郭國文與陳秋宏爭取P01抽水站及周邊治水建設，P01抽水站總經費7.18億元，工程費5.56億元已於今年6月核定；另外苓子林、海埔里等3項治水工程總經費約1.3億元也已獲核定，加上日前已開工的5億元東北勢排水治理工程，爭取超過10億經費挹注。

而對於柚農們反映上述問題，郭表示會於2周內協調水利署、國土署、農田水利署開協調會討論具體回應，讓工程規畫與生活生產取得平衡。

麻豆埤頭里柚園日前泡水達4天，柚農向與會官員及民代呼籲增設大型抽水站改善。記者謝進盛／攝影
麻豆埤頭里柚園日前泡水達4天，柚農向與會官員及民代呼籲增設大型抽水站改善。記者謝進盛／攝影

泡水 郭國文 國土署

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