物價飆捐贈緊縮雲林家扶告急 二林天人宮送百萬物資加碼捐助學金

物價波動，雲林家扶中心庫存的愛心物資，除了白米外僅剩一個月「存糧」，獎助學金也短缺。彰化二林天人宮今天跨越濁水溪送暖，除捐百萬元普度供品，加碼捐30萬元助學金。廟方表示，幫助貧弱學童是正面的社會投資，需要更多人參與，期能拋磚引玉。

二林天人宮得知雲林家扶助學金籌措困難，趕在開學日專程捐贈30萬元，補足新學期最後缺口，讓家扶學子順利就學。此外也送來6600公斤百米，水果、牲禮價值超過百萬元普渡供品。

今天受扶家庭陳阿嬤代表受贈，米麵油及各類民生物一應俱全，阿嬤揪感心，直說連孫子上學費用都準備周全，實在真用心。雲林家扶主委陳燦勲代表感謝廟方14年來的愛心不中斷。廟方住持胡建雄表示，當下大家都感受到物價上漲的壓力，尤其貧弱家庭生活負擔更重，百萬元的普渡供品均是民生物資，可減輕受扶家庭支出。

廟方主委魏志霖也說，天人宮得知雲林家扶這學期需要籌高達589萬元的助學金，在社工努力勸募下已接近目標，預定在9月5日就要發放，就差臨門一腳，最後缺口30萬元，廟方全數補足，解決燃眉之急，讓孩子可安心求學。

除了天人宮，家扶也感謝昇樺食品、南天普門慈善功德會、板橋忠慈宮、台北天靈宮、二林西斗里天后宮、麥寮鎮東宮、台中市西屯玉玄宮、上豐環球、雲林太子宮、土庫順天宮等企業和宮廟匯聚愛心，即時送暖。