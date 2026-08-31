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立院財政委員會考察台南建設 盼南科效益延伸溪北

中央社／ 台南31日電

民進黨立委郭國文今天率立法院財政委員會考察台南麻豆區、官田區治水，以及道路交通、農村等重大建設，爭取相關經費逾60億元，盼有效連結南科園區發展效益延伸溪北。

郭國文表示，因應南科外溢效應，麻豆、官田地區建設需求日益增加，此次盤點相關重大建設，整體規模已爭取超過新台幣60億元經費，其中，麻豆新生南路東延計畫總經費5.11億元，今天獲內政部次長董建宏表達支持，明年度將爭取國土署經費。

董建宏也在現場宣布，地方關心總經費37億元的烏橋中路跨曾文溪、南40線北延第一期工程，計畫於民國116年第3季開工。

郭國文表示，這兩項工程是串聯麻豆、官田與南科園區的重要交通建設，未來配合新生南路東延，將進一步完善區域路網，提升麻豆、官田與南科間交通便利性，讓南科發展效益向溪北（曾文溪以北）地區延伸。

他說，麻豆區治水建設方面，P01抽水站及周邊治水建設，P01抽水站總經費7.18億元，工程費5.56億元已於今年6月核定；另外，苓子林、海埔里等3項治水工程總經費約1.3億元也已獲核定，加上日前已開工的5億元東北勢排水治理工程，爭取超過10億經費挹注，補強麻豆整體防洪建設。

郭國文強調，這次立法院財政委員會到台南考察，安排中央、地方各單位到場，確認經費、權責及時間表，讓重大建設不只「有經費、有期程、有開工日期」，未來也會持續追蹤各案進度，讓超過60億元的建設真正落地。

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