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南科跨曾文溪大橋確定明年第三季動工 工期約3年

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
立委郭國文今率立法院財政委員會南下考察麻豆、官田重大建設，逾37億元的南科烏橋中路跨曾文溪大橋敲定明年第三季動工，工期約3年。記者謝進盛／翻攝
立委郭國文今率立法院財政委員會南下考察麻豆、官田重大建設，逾37億元的南科烏橋中路跨曾文溪大橋敲定明年第三季動工，工期約3年。記者謝進盛／翻攝

立委郭國文今率立法院財政委員會南下考察麻豆、官田重大建設，逾37億元的南科烏橋中路跨曾文溪大橋何時興建地方關切，與會內政部政務次長董建宏現場宣布，將確定明年第三季動工，預計3年後完工。

郭國文服務處針對治水、道路交通及農村建設，邀請議員陳秋宏、里長、內政部董建宏次長、國土署副署長蔡亦強、農業部及台南市政府等中央、地方單位共同參與。

郭國文表示，因應南科外溢效應，麻豆、官田地區建設需求日益增加，此次盤點相關重大建設，整體規模已爭取超過60億元。

其中，麻豆新生南路東延計畫總經費5.11億元，將建造完成麻豆外環最後一哩路，分流官田、下營往南科車流，也可改善目前麻豆鬧區尖峰時段壅塞情形，今也獲董建宏支持，明年度將爭取國土署經費。

針對地方關心長1500米、寬21.8米總經費逾37億元的烏橋中路跨曾文溪及總經費2.34億元長4550米、長10米的南40線北延第一期工程，董建宏也現場正式宣布，將於明年第3季開工，預計3年後完工。

郭國文表示，南40線北延至台19甲線、南科烏橋中路跨曾文溪銜接南40線，兩項工程都是串聯麻豆、官田與南科重要交通建設，今天中央宣布116年第3季開工，讓地方期待多年的交通建設確定進入施工期程。未來配麻豆合新生南路東延，將進一步完善區域路網，提升麻豆、官田與南科間交通便利性，讓南科發展效益向溪北延伸。

立委郭國文今率立法院財政委員會南下考察麻豆、官田重大建設，逾37億元的南科烏橋中路跨曾文溪大橋敲定明年第三季動工，工期約3年。記者謝進盛／翻攝
立委郭國文今率立法院財政委員會南下考察麻豆、官田重大建設，逾37億元的南科烏橋中路跨曾文溪大橋敲定明年第三季動工，工期約3年。記者謝進盛／翻攝

逾37億元的南科烏橋中路跨曾文溪大橋何時興建地方關切，與會內政部政務次長董建宏現場宣布確定明年第三季動工，預計3年後完工。記者謝進盛／翻攝
逾37億元的南科烏橋中路跨曾文溪大橋何時興建地方關切，與會內政部政務次長董建宏現場宣布確定明年第三季動工，預計3年後完工。記者謝進盛／翻攝

南科 曾文 郭國文

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