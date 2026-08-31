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南市府赴澳洲拓銷農產 爭取通路商長期合作

中央社／ 台南31日電

台南市政府團隊前往澳洲拓銷農產品，在布里斯本參加昆士蘭大學台灣夜市活動，關廟麵、果乾、茶葉蛋等產品提早完售，顯示在當地有實質吸引力，將持續爭取通路商長期合作。

台南市政府今天發布新聞稿指出，市府團隊此次赴澳洲拓銷農特產品，首站在布里斯本參加昆士蘭大學台灣夜市，主辦學生會估計兩日分別約有1.2萬及1.5萬人參與，台南專區多項展售商品於活動期間陸續售罄，試吃與詢問也相當踴躍。

率團出訪的副市長葉澤山表示，昆士蘭大學台灣夜市現場近80個攤位，華航、長榮及僑界團體也共同參與，並安排布袋戲、三太子、舞獅等文化演出，整體規模、人潮與行銷效果都相當好。

他說，台南專區中，包括關廟麵、綠園果汁系列產品、多利多果乾、蔴鑽健康飲品、所長茶葉蛋等產品均提早完售，顯示台南食品在澳洲市場具有實質吸引力。

葉澤山表示，澳洲本身物產豐富、食品市場成熟，台南產品要進入澳洲家庭與日常消費，不能只靠一次展售活動，更需要熟悉當地市場的僑界與台商協助，此次特別與台商團體交流，獲得的意見對台南業者非常重要，可協助調整產品與拓銷策略。

他說，市府亦接觸專營亞洲食品批發業者，與當地通路洽談台南產品代理，顯示此次拓銷已從單純試吃與銷售，逐步進入進口、代理與長期通路合作階段。

澳洲 華航 茶葉蛋 台南

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