傳同額競選仍不鬆懈！麥寮鄉長許忠富3天拚走136宮廟拜神感恩聽民意

年底選戰進入倒數，尋求連任的雲林麥寮鄉長許忠富，任內政績頗受好評，傳出將可能同額競選。但許忠富今起仍展開感恩拜廟行程，預計以3天走訪全鄉136座宮廟參拜，表達感恩之心，他指出，上任以來雖積極推動各項鄉政建設，但相信仍有再進步的空間，不論未來選情如何，期待藉由朝拜之旅，傾聽更多鄉親心聲，悉心檢討並全力以赴。

麥寮鄉因是六輕所在地，人口增至近5萬人，僅次於斗六和虎尾，被譽為全縣最富有且福利最好的鄉，更是海線選舉必爭重地。本屆鄉長蔡長昆因案被宣告當選無效，曾任兩屆鄉長的許忠富在補選中順利當選，盡管上任才兩年多，馬不停蹄推動鄉政建設，頗受好評，因此傳出他可能「同額競選」獲得連任。

盡管聲勢看好，但許忠富仍不輕心，選擇在參選人開始登記首日，展開感恩祈福行程，一大早攜手其妻，在多位村長、鄉代陪定下，從首站麥寮主廟的拱範宮出發，預計以三天走訪全鄉136座宮廟參拜，他帶領上香團拜祈福感恩，並以疏文表達為鄉政盡心盡力之心。

許忠富表示， 這次走訪全鄉宮廟，主要是為感謝眾神庇佑讓麥寮平安順利，接任2年多來雖已推動不少建設，甚至讓麥寮走向國際，但他認為應仍有許多地方需要努力，因此，是想藉由拜廟行程向眾神稟報，同時也重新檢視走過的路、傾聽地方聲音，了解還有哪些不足須要改進和推展。

麥寮全鄉共136座宮廟，許忠富預計三天於9月2日走完全程朝拜，當天下午再抵鄉公所辦理登記，將再以「改變有感、再拚四年」投入選舉，帶領麥寮再次發展。

對於同額競選，他認為，麥寮鄉長選舉向來競爭激烈，登記截止前，每位公民都有參選的權利與自由，這也是民主社會無可取代的一環，但不論任何挑戰他仍將以平常心看待，持續將鄉政做好，以實際政績爭取選民認同。

麥寮鄉長許忠富雖傳出可能同額競選，但今起三天仍展開全鄉136座宮廟謝神感恩行程，並為未來麥寮再次發展，傾聽鄉親心聲。記者蔡維斌／攝影

麥寮鄉長許忠富雖傳出可能同額競選，但今起三天仍展開全鄉136座宮廟謝神感恩行程，並以疏文表達為未來麥寮再次發展，傾聽民意盡心盡力。記者蔡維斌／攝影

麥寮鄉長許忠富雖傳出可能同額競選，但今起三天仍展開全鄉136座宮廟謝神感恩行程，並為未來麥寮再次發展，傾聽鄉親心聲。記者蔡維斌／攝影