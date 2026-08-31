培育舞林高手 陳亭妃爭取全台首創K-12舞蹈教育基地

投入下屆台南市長選舉的民進黨立委陳亭妃爭取推動「K-12舞蹈教育基地」計畫，串聯進學國小、中山國中及家齊高中三校舞蹈教育資源，並爭取中央支持興建藝文大樓。陳亭妃強調，人才培育不能只做半套，應以約3億3500萬元完整方案為目標。

陳亭妃偕同市議員陳怡珍今前往中山國中會勘，爭取推動上述「K-12舞蹈教育基地」計畫。包含專業舞蹈教室、實驗劇場及400人以上規模的演藝廳，讓學生不只是「練舞」，更能真正走向創作、展演與交流。教育部國教署長彭富源及相關單位也南下，彭允諾將在三周內召開跨單位工作小組，進一步研議基地規畫、空間配置及經費等細節。

陳亭妃表示，中山國中校舍老舊，部分建築耐震能力不足，隨著校舍拆除更新，將釋出約4500平方公尺完整基地，正是整合三校舞蹈教育資源、打造專業基地的難得契機。

她指出，進學國小、中山國中及家齊高中三校舞蹈藝才班長期表現優異，多次在全國學生舞蹈比賽獲得佳績，台南既然已有這麼好基礎，更應該把硬體環境一次做到位。

陳亭妃指出，完整方案不能只有教學空間，如果沒有正式演藝廳與展演場域，學生創作就缺少舞台，也難以與其他學校、藝文團體及社會接軌。因此明確爭取以約3億3500萬元的完整方案推動，讓基地兼具「教學、創作、研習、展演」功能，未來除了三校使用，也能開放外校學生及藝文團隊交流，讓場館真正活化，而不是興建後成為蚊子館。

她也進一步提出，未來應同步思考跨縣市招生及學生宿舍規劃，讓台南不只是培育在地人才，更有機會吸引全台優秀舞蹈學生來台南就讀，逐步建立全國性的舞蹈教育品牌，讓「台南舞蹈」成為城市重要的文化與教育軟實力。

民進黨立委陳亭妃（中）爭取推動「K-12舞蹈教育基地」計畫，串聯進學國小、中山國中及家齊高中三校舞蹈教育資源，並爭取中央支持興建藝文大樓。記者謝進盛／翻攝