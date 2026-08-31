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民歌迷快搶！潘越雲、萬芳、金智娟等7組唱將齊聚雲林 索票資訊今公布

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
「娃娃」金智娟獻唱經典歌曲「河堤上的傻瓜」。記者陳雅玲／攝影
「娃娃」金智娟獻唱經典歌曲「河堤上的傻瓜」。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府去年舉辦民歌音樂會，票券銷售一空，還為此加場演出，縣府今年擴大辦理，將於9月13日下午3時30分，在雲林縣立體育館舉辦「2026民歌音樂會」，邀請潘越雲萬芳金智娟、周治平、黃仲崑、邰肇玫、卓義峯等7組實力唱將齊聚雲林，今下午2時開放線上索票，明起開放現場索票。

雲林縣政府今天在雲林表演廳舉行宣傳記者會，公布今年民歌音樂會演出陣容及索票資訊，現場更邀請「娃娃」金智娟獻唱經典歌曲，熟悉旋律一響起，提前為9月音樂會揭開序幕。

縣長張麗善表示，去年縣府在雲林表演廳舉辦「經典民歌，風華再現」，票券迅速索取一空，現場反應熱烈，甚至必須加場演出，讓縣府看見民眾對民歌音樂的高度支持。今年因此擴大活動規模，從表演廳移師至雲林縣立體育館，盼提供更大的演出空間，讓更多縣民不用遠赴外地，就能在家鄉欣賞經典歌手現場演唱。

張麗善表示，今年卡司陣容堅強，潘越雲、萬芳、金智娟、周治平、黃仲崑、邰肇玫及卓義峯等7組歌手，將帶來各自膾炙人口的作品，期待透過音樂串起不同世代的共同記憶，也讓雲林成為民歌愛好者相聚的舞台。

文化觀光處長謝明璇表示，「2026民歌音樂會」今天下午2時起開放線上索票，民眾可透過兩廳院售票系統索取；紙本票券則於9月1日上午9時起，在雲林縣政府文化觀光處圖書館1樓服務台開放索取，數量有限，提醒有興趣的民眾把握時間。

謝明璇指出，今年演出除安排觀眾熟悉的經典民歌，也將由不同歌手演唱各自代表作，讓歌迷一次欣賞多位歌手的精彩演出。對曾經歷民歌歲月的民眾而言，這是一場與青春重逢的音樂會；對年輕世代而言，則能透過現場演唱，認識華語流行音樂發展歷程中的經典作品。

張麗善表示，本次民歌音樂會獲公益信託鈺齊國際慈善公益基金及財團法人雲林縣福德巧新社會福利慈善基金會支持，共同推動優質藝文活動，讓更多民眾能在家鄉享受音樂帶來的感動。

雲林縣政府將於9月13日下午3時30分，在雲林縣立體育館舉辦「2026民歌音樂會」，今舉行宣傳記者會。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府將於9月13日下午3時30分，在雲林縣立體育館舉辦「2026民歌音樂會」，今舉行宣傳記者會。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府將於9月13日下午3時30分，在雲林縣立體育館舉辦「2026民歌音樂會」，今舉行宣傳記者會。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府將於9月13日下午3時30分，在雲林縣立體育館舉辦「2026民歌音樂會」，今舉行宣傳記者會。記者陳雅玲／攝影

金智娟 萬芳 雲林 潘越雲 民歌

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