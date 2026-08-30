南科外溢鹹魚翻生 台鐵招呼站拔林車站建跨站式天橋

南科效應外溢影響，屬招呼站（無人站）的台南官田拔林車站鹹魚翻生；因距離善化站僅5分鐘車程，通勤人流與停車需求大幅增加，地方爭取逾10年興建全新跨站式天橋並增設無障礙電梯，終於在去年8月動工，預計明年6月啟用。

拔林火車站與善化區隔著曾文溪對望，不過命運卻大不同，對岸的善化區東勢寮路段多年前已完成高架化，屬無站務人員招呼站的拔林車站除僅停電聯車次，僅東側設有月台出入口，偏偏當地人口稠密區多在西側，導致西側居民搭車相當不便，車輛也常常被迫集中停在單側，造成嚴重停車與動線問題，地方從10多年前就爭取跨站式天橋並增設無障礙電梯，但因旅客人數不多，且是南市現有16處火車站中旅客最少者而屢被打回票。

近年來南科效應外溢明顯，且附近南藝大師生仰賴拔林車站需求大增，根據台鐵客運統計，拔林車站年進出站人數從2023年約6.2萬人次，2024年增加為6.5萬人次，成長約10%，經立委郭國文、市議員陳秋宏持續向交通部共爭取逾5000萬元經費，在車站旁台鐵空地上興建全新跨站式天橋並增設無障礙電梯。該工程已去年8月開工，工程自開工後，陸續進行地基開挖、基礎鋼筋混凝土澆置以及電梯井與天橋主墩柱的結構施作。由於涉及鄰近軌道施工，部分高風險或吊裝作業須安排深夜列車停駛「封鎖斷電帶」進行，預計明年6月完工。

陳秋宏表示，後續地方也計畫同步爭取公共自行車（YouBike）等綠色交通工具進駐，讓整體轉乘機能更完善，只要一步步公共運輸陸續建置到位，以拔林車站鄰近善化、南科地理優勢，旅客人數有機會再上攀。

南科效應外溢影響，屬無人站的台南官田拔林車站鹹魚翻生；地方爭取逾十年興建全新跨站式天橋並增設無障礙電梯，預計明年六月啟用。記者謝進盛／攝影