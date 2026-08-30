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影／不捨台南爆炸受災戶 國際獅子會300E-1區捐贈38萬元再為消防加碼

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台南市安南區海佃路空地日前起火爆炸，國際獅子會300E-1區今天由總監陳榮泰代表捐贈38萬元給安南區公所。記者袁志豪／ 攝影
台南市安南區海佃路空地日前起火爆炸，國際獅子會300E-1區今天由總監陳榮泰代表捐贈38萬元給安南區公所。記者袁志豪／ 攝影

台南市安南區海佃路空地日前起火爆炸，造成15人受傷、波及周邊68戶住宅，國際獅子會300E-1區有感於民眾生命財產受到重大影響，啟動急難救助行動；今天由總監陳榮泰代表捐贈38萬元給安南區公所運用，陳當場再加碼捐贈20萬元給消防局第六大隊，希望幫助毀損的勘災車復原。

國際獅子會300E-1區安南獅子會指出，本月22日災情發生後，會長郭健德與急難救助委員會主席張志榮立即關心受災家庭的安置與後續需求；經與相關單位聯繫，掌握受災戶實際需求，號召獅友啟動急難救助行動，串聯區內各獅子會共同響應，盼能協助受災家庭度過災後的艱難時刻。

經區內多個獅子會響應，今天下午3時30分，安南獅子會在台南市消防局第六救災救護大隊舉行「安南區海佃路火災急難救助捐贈儀式」，由總監陳榮泰代表捐贈38萬元給安南區公所運用，郭健德率領獅友參與，並由區長魏文貴受贈；因聽到消防勘災車也因爆炸毀損，陳當場加碼捐贈20萬元。

陳榮泰表示，獅子會秉持服務的精神，第一時間張志榮就進入災區關心災民；為了協助災民早日恢復正常的生活，感謝安南獅子會拋磚引玉，把19個分會的力量集結起來，幫助災區恢復重建。另外，因第六救災救護大隊災情勘查車毀損，他先捐贈20萬元，這是向第二個階段邁進。

郭健德表示，受災家庭現在最需要的，不只是物資，更是一份有人陪伴、有人關心的力量；只要大家願意多做一點，就能讓受災家庭少一點無助、多一點希望；獅子會是一個以服務為核心的國際公益組織，獅友「一方有難、八方支援」，面對突發災害與急難事件，更應該即時伸出援手。

陳榮泰指出，希望這份愛心不只是一次性的援助，而能成為受災家庭重新站起來的力量；也期盼透過政府、民間及公益團體共同努力，陪伴受災家庭一步一步走過災後重建的路。今天活動包括台南市長候選人陳亭妃、市議員邱昭勝、陳怡珍、林依婷、周嘉韋、李中丞、民政局長李芳林、第六大隊大隊長王騰毅都全程出席參與。

台南市安南區海佃路空地日前起火爆炸，國際獅子會300E-1區今天由總監陳榮泰代表捐贈38萬元給安南區公所。記者袁志豪／ 攝影
台南市安南區海佃路空地日前起火爆炸，國際獅子會300E-1區今天由總監陳榮泰代表捐贈38萬元給安南區公所。記者袁志豪／ 攝影

台南市安南區海佃路空地日前起火爆炸，國際獅子會300E-1區今天由總監陳榮泰代表捐贈38萬元給安南區公所。記者袁志豪／ 攝影
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