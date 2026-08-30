民雄紙糊大士爺裹塑膠布遶境 千人冒雨與神同行踩街祈福

嘉義民雄「迎大士創意踩街祈福遶境」今天下午展開，宣告民雄大士爺祭將登場；千人冒著大雨踩街，遊行隊伍壓軸是紙糊大士爺神像，神轎外特別裹上透明塑膠布，避免大士爺被雨淋壞。

民雄大士爺祭典是嘉義縣重要民俗宗教慶典，今年於9月2日至9月4日（農曆7月21至23日）舉行，以大士爺廟為中心舉辦普度、遶境、放水燈與祭典科儀。每年此時，大士爺廟會特別訂製一尊威武的紙糊大士爺神像，用來坐鎮普度、監督秩序並超度孤魂野鬼。

近年民雄大士爺祭典結合創意踩街、文創市集與明星晚會，轉型為兼具傳統科儀與現代演藝的文化祭事，今天下午踩街祈福遶境盛大登場，30多組隊伍、千餘人陪同大士爺神像踩街，從民雄國小出發繞行民雄街市至大士爺廟，天空雖下著大雨，民眾熱情不減。

為避免雨水造成紙糊的大士爺神像損傷，影響後續祭典，大士爺廟工作人員在踩街前，先在大士爺神像乘坐的竹轎四周及上方包裹透明塑膠布，讓大士爺順利在雨中遊行。

嘉義縣長翁章梁、民進黨立委蔡易餘，也一同參與這場年度盛事。翁章梁致詞說，今天下雨，但與大士爺一同踩街的心情是高興的，回家後記得將身體擦乾避免感冒。

蔡易餘表示，每年大士爺祭時，民雄一定會下雨，所以大家都來民雄買雨傘，果真今天下雨，大家踩街結束後，記得換一套乾燥衣服，避免著涼。

民雄大士爺廟表示，民雄大士爺祭被譽為「台灣四大中元祭典」之一，大士爺是觀世音菩薩化身專管「鬼」之神，在農曆七月期間，透過祭祀大士爺的儀式，祈求地方安定、風調雨順與眾生平安，每年都會吸引數十萬人前來參與盛會。