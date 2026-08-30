打破靜態框架！崙背詔安客家故事特展 帶你走入詔安客庄的日常

雲林縣崙背鄉是詔安客家文化重鎮，詔安客家文化館與羅厝社區、東興國小、詔安客家好伴屋今天聯合舉辦一場別開生面的「翻開崙背的客家故事」特展，四大展區首度走出靜態展覽框架，採互動方式說故事，讓民眾更深刻體驗客家文化與生活，展期至10月18日止，歡迎觀展。

策展人王信傑指出，為推廣詔安客家文化傳承，他與太太廖婉婷於2021年成立詔安客家好伴屋，並開辦課後輔導班，號召羅厝社區30名長輩和東興國小的學童，透過「老幼共學」，以貼近生活方式讓小朋友學客語，承襲面臨消失危機的詔安客語。

今天開展的「翻開崙背的客家故事」，以一本書為概念，策劃「聽見家鄉的聲音」、「土地留下的記憶」、「文化持續創造新的生活」及「一起寫下文化的下一頁」等四大展覽主題，透過生動的設計，讓觀者可融入故事互動，增加語言親近性。

王信傑說，特展中，有以詔安客語的日常問候語，及東興國小學童演唱的溫暖歌謠，還有呈現經典客家料理、主題童書及社區居民創作的雷雕二行詩，也有學生和長輩彩繪的布袋戲偶，豐富的互動塗鴉、留言與書寫體驗，讓觀賞者留下對家鄉的思念與祝福，為年輕世代建立在地文化認同，親近逐漸生疏的客家文化。

東興國小校長李政勳表示，此次展覽與學校的詔安客語教學資源中心合作，更用數位互動方式增加展覽亮點，也能讓更多學子更容易接近詔安客語。雲林縣副縣長陳璧君也說，文化最動人之處，不只是記得從哪裡來，更是讓下一代願意繼續說、繼續唱、繼續創造，此次展覽可見文化不是被放進展示櫃裡保存，而是在生活中不斷被實踐。

透過故事生動的設計，讓小朋友和大人一起互動，並走入詔安客庄的日常，熟悉詔安客語。記者蔡維斌／攝影