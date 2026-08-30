永康開天聖明宮連7年中元普渡助弱勢 藍綠白搶票白熱化

台南市永康區開天聖明宮今下午舉行慶贊中元普渡植福慶典，廟方循例公益善行將祭拜供品分贈給當地弱勢戶，藍綠白無黨投入下屆市議員、里長者也紛紛到場參拜搏感情，隱約嗅出永康區選情日趨緊繃。

永康區開天聖明宮連續7年舉辦中元公益關懷活動，今年中元公益活動共募集149份愛心物資，每份價值約1500元，將發放給永康區成功里中低收入及弱勢家庭，發放的白米是官田農會台梗九號優質月光米，由桂田集團總經理朱禾芫捐贈，共1000台斤，年僅2歲麻豆安業李邦碩捐贈，由家人代捐出360顆麻豆文旦，讓愛心更加豐盛。

永康區開天聖明宮主委陳俊銘中醫師、成功里長曾文俊今忙張羅大小事，率領30多名熱心志工共同協助中元普渡慶典及愛心物資發放，志工們從物資整理、搬運到現場發放，大家分工合作、不辭辛勞，讓整場活動順利圓滿，也讓149份愛心物資能夠確實送到弱勢家庭手中。

今下午慶贊中元普渡祭典開始前，投入下屆永康區市議員選舉的市議員林燕祝、黃肇輝、李秉倫、卞宗康、周宏昌、林乃立、吳依潔都來到現場，尋求連任的東區市議員王家貞也「跨區」來參與。

政壇人士說，現場除可看到陳俊銘深耕基層豐沛人脈，這次藍綠白參選者幾全到場，更嗅出下屆永康區市議員選情白熱化，不管老將或新人都繃緊神經，可以預期，隨著選舉更接近，基層搶票肉搏戰較更激烈。

擔任中醫師的永康區開天聖明宮主委陳俊銘（中）虔誠祭拜。記者謝進盛／攝影

台南市永康區開天聖明宮今下午舉行慶贊中元普渡植福慶典，選區投入選舉者不分黨派幾全到齊，現場選味濃。記者謝進盛／攝影