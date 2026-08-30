古坑大埔「竹筍節」傳香 菜價貴改吃古坑好筍正是時候

雲林古坑鄉是國內竹筍重要產地，正值麻竹筍產季，主產地的大埔社區今天舉辦竹筍節，推出各式熱賣到日本的加工筍品，筍農說，今年氣候穩定，筍價平穩，每公斤產地價約15至20元，最後一期採收的「白露筍」因雨水多筍量增加，且品質佳價格合理，正是吃筍好時機。

古坑鄉公所說，該鄉竹筍種植面積約2772公頃占約全台3至4成，主要生產麻竹筍，每年7至11月為產季。大埔筍友部落青農張惠珠指出，去年7月雖有丹納絲颱風侵襲，但對今年產期影響不大，產量比去年增約1成，筍價也平穩，目前產地價依筍質等級不同，每公斤約15至20元左右。

張惠珠說，近來雨量多，使今年最後一期的「白露筍」提前約2周採收，估計約在9月中旬過後，市面的麻竹筍就會變少，所以想吃到當季好筍趁現在。

古坑大埔社區今天在北極殿廣場舉辦「竹筍節」並設擺販售各種竹筍加工產品並教民眾醃製筍醬，也有削竹筍大賽。農村水保署南投分署副分署長陳存凱、雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞、立委劉建國、許宇甄、古坑鄉長林慧如、縣議員張庭綺等人參加，並在社區理事長許文碩引導下，共同煮古坑特調竹筍擔擔麵為筍節拉開序幕。

張麗善表示，大埔社區用心行銷在地竹筍，精美的竹筍產品更行銷到日本，打開國際品牌，帶動竹筍產業升級，盼未來能攜手繼續「古坑好筍」發揚光大。

劉建國及林慧如指出，大埔社區積極推動筍業升級，除產出各種優質加工品，如超好吃的筍絲酸辣湯，深受國內外市場青睞，尤其今年和劍湖山渡假大飯店、鄉公所合作推出「饗筍宴」，更吸引總統賴清德「聞香而來」，成為古坑新增的重量級代言的「好筍友」，讓大埔社區成為農村再生的標竿亮點，近來颱風菜價節節上升，當季好筍便宜營養又吃，正是呷筍大好時機。

古坑大埔竹筍最有名，可口美味又方便的筍絲酸辣湯更受歡迎，古坑好筍升級，打開外銷市場。記者蔡維斌／攝影

立委劉建國煮香噴噴的筍丁擔擔麵，讓全場食指大動。記者蔡維斌／攝影

古坑大埔竹筍節今天盛大登場，與會來賓力推古坑好筍。記者蔡維斌／攝影

縣長張麗善品嘗親手煮的筍丁擔擔麵，大讚甘甜又好吃，為古坑好筍代言。記者蔡維斌／攝影

削竹筍大賽比快比刀功，趣味十足。記者蔡維斌／攝影