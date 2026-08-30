快訊

對台動武添變數？美學者：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力

遭吳子嘉指控涉金流弊端 鄭朝方嚴正澄清提告捍衛清白

宜蘭奇廟…母雞飛高溫香爐下蛋還有「護法」燒不跑 民眾嘖嘖稱奇

聽新聞
0:00 / 0:00

古坑大埔「竹筍節」傳香 菜價貴改吃古坑好筍正是時候

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
古坑大埔竹筍節今天盛大登場，與會來賓力推古坑好筍。記者蔡維斌／攝影
古坑大埔竹筍節今天盛大登場，與會來賓力推古坑好筍。記者蔡維斌／攝影

雲林古坑鄉是國內竹筍重要產地，正值麻竹筍產季，主產地的大埔社區今天舉辦竹筍節，推出各式熱賣到日本的加工筍品，筍農說，今年氣候穩定，筍價平穩，每公斤產地價約15至20元，最後一期採收的「白露筍」因雨水多筍量增加，且品質佳價格合理，正是吃筍好時機。

古坑鄉公所說，該鄉竹筍種植面積約2772公頃占約全台3至4成，主要生產麻竹筍，每年7至11月為產季。大埔筍友部落青農張惠珠指出，去年7月雖有丹納絲颱風侵襲，但對今年產期影響不大，產量比去年增約1成，筍價也平穩，目前產地價依筍質等級不同，每公斤約15至20元左右。

張惠珠說，近來雨量多，使今年最後一期的「白露筍」提前約2周採收，估計約在9月中旬過後，市面的麻竹筍就會變少，所以想吃到當季好筍趁現在。

古坑大埔社區今天在北極殿廣場舉辦「竹筍節」並設擺販售各種竹筍加工產品並教民眾醃製筍醬，也有削竹筍大賽。農村水保署南投分署副分署長陳存凱、雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞、立委劉建國、許宇甄、古坑鄉長林慧如、縣議員張庭綺等人參加，並在社區理事長許文碩引導下，共同煮古坑特調竹筍擔擔麵為筍節拉開序幕。

張麗善表示，大埔社區用心行銷在地竹筍，精美的竹筍產品更行銷到日本，打開國際品牌，帶動竹筍產業升級，盼未來能攜手繼續「古坑好筍」發揚光大。

劉建國及林慧如指出，大埔社區積極推動筍業升級，除產出各種優質加工品，如超好吃的筍絲酸辣湯，深受國內外市場青睞，尤其今年和劍湖山渡假大飯店、鄉公所合作推出「饗筍宴」，更吸引總統賴清德「聞香而來」，成為古坑新增的重量級代言的「好筍友」，讓大埔社區成為農村再生的標竿亮點，近來颱風菜價節節上升，當季好筍便宜營養又吃，正是呷筍大好時機。

古坑大埔竹筍最有名，可口美味又方便的筍絲酸辣湯更受歡迎，古坑好筍升級，打開外銷市場。記者蔡維斌／攝影
古坑大埔竹筍最有名，可口美味又方便的筍絲酸辣湯更受歡迎，古坑好筍升級，打開外銷市場。記者蔡維斌／攝影

立委劉建國煮香噴噴的筍丁擔擔麵，讓全場食指大動。記者蔡維斌／攝影
立委劉建國煮香噴噴的筍丁擔擔麵，讓全場食指大動。記者蔡維斌／攝影

古坑大埔竹筍節今天盛大登場，與會來賓力推古坑好筍。記者蔡維斌／攝影
古坑大埔竹筍節今天盛大登場，與會來賓力推古坑好筍。記者蔡維斌／攝影

縣長張麗善品嘗親手煮的筍丁擔擔麵，大讚甘甜又好吃，為古坑好筍代言。記者蔡維斌／攝影
縣長張麗善品嘗親手煮的筍丁擔擔麵，大讚甘甜又好吃，為古坑好筍代言。記者蔡維斌／攝影

削竹筍大賽比快比刀功，趣味十足。記者蔡維斌／攝影
削竹筍大賽比快比刀功，趣味十足。記者蔡維斌／攝影

教民眾醃製超好吃的古坑醬筍。記者蔡維斌／攝影
教民眾醃製超好吃的古坑醬筍。記者蔡維斌／攝影

古坑 大埔 菜價

延伸閱讀

香港宏福苑大火波及 大埔浸信會公立學校翻新重生

自己煮竟比外食貴！內行教「省錢買菜法」：市場越常去越便宜

高虹安率竹市府宣布新竹好學2.0 陽交大、清大副校長出席力挺

「好想多訂幾次婚喔！」白木屋如何從蛋糕界香奈兒到賠 5 億走向熄燈？

相關新聞

打破靜態框架！崙背詔安客家故事特展 帶你走入詔安客庄的日常

雲林縣崙背鄉是詔安客家文化重鎮，詔安客家文化館與羅厝社區、東興國小、詔安客家好伴屋今天聯合舉辦一場別開生面的「翻開崙背的客家故事」特展，四大展區首度走出靜態展覽框架，採互動方式說故事，讓民眾更深刻體驗客家文化與生活，展期至10月18日止，歡迎觀展。

永康開天聖明宮連7年中元普渡助弱勢 藍綠白搶票白熱化

台南市永康區開天聖明宮今下午舉行慶贊中元普渡植福慶典，廟方循例公益善行將祭拜供品分贈給當地弱勢戶，藍綠白無黨投入下屆市議員、里長者也紛紛到場參拜搏感情，隱約嗅出永康區選情日趨緊繃。

古坑大埔「竹筍節」傳香 菜價貴改吃古坑好筍正是時候

雲林古坑鄉是國內竹筍重要產地，正值麻竹筍產季，主產地的大埔社區今天舉辦竹筍節，推出各式熱賣到日本的加工筍品，筍農說，今年氣候穩定，筍價平穩，每公斤產地價約15至20元，最後一期採收的「白露筍」因雨水多筍量增加，且品質佳價格合理，正是吃筍好時機。

活化曾文市政中心 南市勞工局辦烘焙課手作黑森林蛋糕

因應曾文市政願景園區啟用，台南市政府規畫辦理一系列休閒體驗活動，勞工局今在園區開辦烘焙課程，邀請專業講師傳授巧克力黑森林福袋蛋糕，課堂互動熱絡。

鎖定秋冬平日旅遊市場 台南住宿點數加碼 最高折2000元

交通部觀光署推出國旅補助即將上路，可望帶動平日旅遊市場，台南市觀旅局今宣布，「旅遊台南 住宿點數」第二階段將規畫發放總額100萬點住宿點數，每點價值1元，9月1日同步登場，部分區域旅宿每房每晚最高可折1000點，每人最高累積2000點，搶攻秋冬平日旅遊市場。

嘉義市中心停車場熬過19次流標 崇文國小207席車位10月啟用

嘉義市崇文國小地下停車場工程歷經19次流標後，終於進入完工倒數，預計9月上旬竣工、10月下旬啟用，完工後將新增207席汽車停車位，並首度將學生接送動線導入地下「得來速」接送區。市長黃敏惠近日視察工程表示，停車場位在文化路商圈旁，可說是市中心「蛋黃中的蛋黃」，盼完工後兼顧學生通學安全及市區停車需求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。