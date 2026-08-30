活化曾文市政中心 南市勞工局辦烘焙課手作黑森林蛋糕

因應曾文市政願景園區啟用，台南市政府規畫辦理一系列休閒體驗活動，勞工局今在園區開辦烘焙課程，邀請專業講師傳授巧克力黑森林福袋蛋糕，課堂互動熱絡。

這次活動與社團法人台南市觀光協會合作，課程採小班制精緻教學，帶領勞工學員從熬製巧克力開始，親手打造兼具視覺與味覺饗宴的精緻點心。

本次烘焙課程邀請法式烘焙名師張家賓授課，張曾任O'Paris歐巴黎法式甜點主廚、來來大飯店點心房主廚等職，具備豐富實務經驗，教學風格生動活潑，深受學員喜愛。

勞工局長王鑫基表示，烘焙類課程一直是勞工學苑深受歡迎的項目，過去受限硬體設備，多採跨界合作模式辦理。隨著「曾文市政願景園區」啟用，市府成功活化園區內餐飲專業教室，結合專業協會資源，轉化為培育勞工教育的高品質基地，未來勞工局將持續善用園區空間，規畫更多元、豐富學習活動，鼓勵勞工朋友投入終身學習。

活化曾文市政中心，南市勞工局辦烘焙課程，學員收穫多。記者謝進盛／翻攝