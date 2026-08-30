鎖定秋冬平日旅遊市場 台南住宿點數加碼 最高折2000元

交通部觀光署推出國旅補助即將上路，可望帶動平日旅遊市場，台南市觀旅局今宣布，「旅遊台南 住宿點數」第二階段將規畫發放總額100萬點住宿點數，每點價值1元，9月1日同步登場，部分區域旅宿每房每晚最高可折1000點，每人最高累積2000點，搶攻秋冬平日旅遊市場。

觀旅局表示，第一階段活動自5月推出後，住宿點數歷經多波加碼，每每都快速額滿，共有132家旅宿業者響應，第二階段進一步調整點數機制，民眾加入LINE官方帳號並完成註冊、填寫問卷，即可領取500點，點數領取後7天內有效，逾期未使用將回收，重新提供其他旅客領取。

另外，此次最大亮點之一是部分區域住宿折抵上限提高，一般合作旅宿每房每晚最高折抵500點，加碼區則提高至1000點，範圍涵蓋20個行政區，實際合作旅宿及加碼區域以活動官網公告為準，活動預計自9月1日起持續至11月30日。

觀旅局提到，活動也將景點消費納入點數回饋，民眾前往新化虎頭埤、官田葫蘆埤及柳營德元埤等3處埤塘景點打卡消費，每處可獲500點，3處集滿可得1500點，加上註冊取得500點，最高可累積2000點，同樣限7天內使用。

台南旅宿業者也紛紛搶搭國旅補助熱潮推出優惠，台南大員皇冠假日酒店迎接9周年，以「9在一起」推出限定住房專案，從住宿、早晚餐到甜點一次滿足；和逸飯店·台南西門館則推出「驚喜同樂月」，壽星入住有機會免費升級最高3000元客房生日布置。

觀旅局說，旅客可搭配觀光署推出的平日住宿及生日券獎助活動，以及台南「住宿台南 好康三重送」抽獎活動，另有36家旅宿業者也響應推出「平日連住3晚、第3晚免費」等，讓住宿優惠進一步疊加，並持續鎖定平日旅遊市場，延續暑期旅遊熱度，帶動秋冬觀光消費，詳情可洽觀旅局官網公告。