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嘉義市中心停車場熬過19次流標 崇文國小207席車位10月啟用

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠近日率市府團隊視察崇文國小地下停車場工程，了解施工進度、設備及工程品質，預計9月上旬竣工。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠近日率市府團隊視察崇文國小地下停車場工程，了解施工進度、設備及工程品質，預計9月上旬竣工。圖／嘉義市政府提供

嘉義市崇文國小地下停車場工程歷經19次流標後，終於進入完工倒數，預計9月上旬竣工、10月下旬啟用，完工後將新增207席汽車停車位，並首度將學生接送動線導入地下「得來速」接送區。市長黃敏惠近日視察工程表示，停車場位在文化路商圈旁，可說是市中心「蛋黃中的蛋黃」，盼完工後兼顧學生通學安全及市區停車需求。

黃敏惠近日率市府團隊進入工區，查看地下學生接送區、停車空間、採光天井及地面校園景觀等設施，要求工程如期如質完成。市府表示，目前工程已進入最後階段，預計9月上旬竣工，後續辦理驗收等作業，朝10月下旬正式啟用目標推進。

黃敏惠表示，崇文國小鄰近文化路商圈及住宅區，市府為改善市中心停車問題爭取前瞻基礎建設經費，但受到營建物價上漲、缺工等影響，工程前後歷經19次流標。市府為讓工程推進追加經費，總工程經費4.99億元，其中市府負擔近3.27億元；施工前後也與地方進行超過60次溝通協調。

交通處表示，地下停車場完工後將提供207席汽車停車位，最大特色是把學生接送需求納入設計，設置地下「得來速」接送車道，家長可直接開車進入地下接送區，透過人車分流，減少上下學尖峰時間校門口臨停、並排停車及學生與車輛交織情況。

停車場另利用天井引進自然採光及通風，改善傳統地下停車場封閉、昏暗問題；地面則重新打造校園遊樂及教學活動空間，融入嘉義山水意象，保留既有老樹，並種植橄欖、芒果、桑葚等果樹。

崇文國小校長許原嘉表示，施工期間保留原有校園圍牆畫作，也將連續壁等施工過程轉化為教材，讓學生從校園公共工程認識建築知識。

交通處表示，工程已取得候選綠建築證書銀級，並獲國家卓越建設獎最佳規畫設計類金質獎；施工期間接受市府施工查核小組5次查核均獲甲等。目前即將進入最後驗收階段，市府將持續掌握工程品質及施工安全。

嘉義市崇文國小地下停車場完工後將提供207席汽車停車位，並規畫地下學生接送區，預計10月下旬正式啟用。圖／嘉義市政府提供
嘉義市崇文國小地下停車場完工後將提供207席汽車停車位，並規畫地下學生接送區，預計10月下旬正式啟用。圖／嘉義市政府提供

將施工過程與課程結合，讓孩子更深入了解公共工程。圖／嘉義市政府提供
將施工過程與課程結合，讓孩子更深入了解公共工程。圖／嘉義市政府提供

嘉義市崇文國小地下停車場工程進入最後階段，地面校園空間重新規畫景觀及活動場域，地下則規畫207席汽車停車位。圖／嘉義市政府提供
嘉義市崇文國小地下停車場工程進入最後階段，地面校園空間重新規畫景觀及活動場域，地下則規畫207席汽車停車位。圖／嘉義市政府提供

嘉義市長黃敏惠近日視察崇文國小地下停車場地面校園景觀工程，工程預計9月上旬竣工、10月下旬啟用。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠近日視察崇文國小地下停車場地面校園景觀工程，工程預計9月上旬竣工、10月下旬啟用。圖／嘉義市政府提供

停車場 嘉義 車位

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