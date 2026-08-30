小美冰淇淋斥6億蓋新廠 將進駐台南七股科工區

台南市政府經濟發展局推動開發中的七股科技工業區土地租售與開發，台灣歷史最悠久的本土自製冰淇淋品牌小美冰淇淋（樺美食品）斥資6億元，購置6000坪產業用地蓋新廠。

「小美冰淇淋」營運主體樺美食品 (母集團為曼都集團)，母集團近年秉持「美髮是美髮、食品是食品」的專業分工與獨立發展精神，精細深耕不同產業。

樺美食品總經理陳定宇表示，受到消費結構與大眾習慣變遷影響，便利即食冷凍食品已轉為「剛性需求」，傳統品牌必須透過智慧製造精進升級。母集團旗下食品版圖完整，因此，這次進駐七股是集團邁向新一代冷凍食品的關鍵戰略基地，6000坪規畫建置現代化冷凍食品智慧化廠房，全面導入自動化智慧製程與高標準冷鏈技術。未來新廠將興建兩大主力產線，專責製造「冷凍麵點」與「米食」產品。

經濟發展局表示，除了小美冰淇淋外，已成功吸引多家指標龍頭企業搶先購地進駐。包含：全球最大「汽車防撞零件龍頭」東陽實業、熱賣數十年的「台灣香腸第一品牌」黑橋牌食品、北美商用車燈市場市佔第一的「車燈界隱形冠軍」璨揚企業，以及推廣在地特色農產品芝麻不遺餘力的芝麻先生嘉振企業。各大企業爭相卡位，展現七股科工區強大的產業群聚與投資吸引力。

經濟發展局長張婷媛指出，針對本次首批核准進駐各家指標大廠，經發局將配合廠商建廠期程，主動出擊協調水、電、瓦斯等產業基礎設施精準到位。同時園區特有的「服務中心與台電變電所共構」設計，將能提供高效且穩定的電力保障，全力協助廠商落實建廠進度。