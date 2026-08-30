快訊

蛋白質別只會吃雞胸肉！7種健康需求各有最適選擇 顧腸道可吃這2樣

30學生聯署控教授霸凌辱罵威脅 龍華科大：已啟動校安機制

挖到石油是詛咒？挪威躲過「荷蘭病」的經驗為何難複製

聽新聞
0:00 / 0:00

新營醫院門診量創新高 下月起5位成大專科醫師進駐

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
成大骨科醫師張瑋倫。記者謝進盛／翻攝
成大骨科醫師張瑋倫。記者謝進盛／翻攝

衛福部新營醫院近年加速醫務改革有成門診量不斷攀升，上月7門診人次衝破2萬1千人次大關，創下單月歷史新高，在成大醫學中心協助，下月起將有5名成大外科與骨科主治醫師駐診免舟車勞頓，北台南民眾就醫將更便利。

新營醫院指出，7月門診突破2.1萬人次，反映出溪北地區民眾對在地醫療強烈依賴與成長需求。為讓醫療資源與需求同步到位，成大醫院安排5位專科醫師，涵蓋一般外科、外傷科及骨科，提供固定門診與手術服務，詳細班表如下：

一般外科｜李根宏醫師：周一上午門診、周一下午手術。

一般外科／外傷科｜洪雋恆醫師：周五上午門診、周五下午手術。

骨科｜劉原輔醫師：周二下午門診、周二上午手術。

骨科｜張瑋倫醫師：周一上午門診、周四下午手術。

骨科｜許哲嘉醫師：周五下午門診、周五上午手術。

新營醫院說，此次合作在成功大學校長沈孟儒支持下，整合成大醫院醫療人力與新營醫院服務需求，讓醫學中心服務向溪北地區延伸。沈孟儒表示，大學與附設醫院除肩負教學與人才培育，更責無旁貸要促進區域醫療均衡。

成大醫院院長許耿福說，此次與新營醫院深化合作，透過專科醫師進駐，將成大醫院醫學中心醫療專業與經驗帶進溪北地區，讓醫療資源更有效運用，共同打造更完整的區域醫療服務網絡。

新營醫院院長莊毓民則強調，此次合作不只是單純的「醫師支援」，而是直接把專科手術服務帶進地方，補強外科與骨科發展關鍵量能。

衛福部新營醫院近年來加速醫務改革門診量不斷攀升，上月創下單月歷史新高。記者謝進盛／翻攝
衛福部新營醫院近年來加速醫務改革門診量不斷攀升，上月創下單月歷史新高。記者謝進盛／翻攝

衛福部新營醫院下月起一口氣將有5名成大醫學中心專科醫師駐診，包括骨科醫師許哲嘉（前）、骨科醫師劉原輔、外科醫師李根宏、洪雋恆（後排左起）。記者謝進盛／翻攝
衛福部新營醫院下月起一口氣將有5名成大醫學中心專科醫師駐診，包括骨科醫師許哲嘉（前）、骨科醫師劉原輔、外科醫師李根宏、洪雋恆（後排左起）。記者謝進盛／翻攝

成大 醫師 醫院

延伸閱讀

屏東「名醫來會客」東港開講提問熱烈 權威醫師面對面解惑

北市公務員8旬母躺急診12天亡 北市醫師工會發聲避免簡化單一醫院問題

待床12天…台大急診悲劇 專家：未落實分級醫療

院長講堂／三總蔡宜廷 心臟血管外科搶救生命…接地氣才能理解病人

相關新聞

水流改變…南市鐵路地下化 增排水系統

台南鐵路地下化進入最後倒數，「台南車站」訂九月十日揭牌，預計十月中旬通車，但近期豪雨，車站周邊社區接連淹水，議員指是鐵路地下化結構完成面高於周邊低窪地區，改變原有雨水流向，以致原本不淹的地區淹水；市府表示，將徹底檢討排水系統，並從實踐街、開元路施作排水箱涵，將雨水導入柴頭港溪，提升區域防洪能力。

新營醫院門診量創新高 下月起5位成大專科醫師進駐

衛福部新營醫院近年加速醫務改革有成門診量不斷攀升，上月7門診人次衝破2萬1千人次大關，創下單月歷史新高，在成大醫學中心協助，下月起將有5名成大外科與骨科主治醫師駐診免舟車勞頓，北台南民眾就醫將更便利。

台南文賢抽水站遷建 覓地待中央定案

台南安平往來南科的重要聯絡道北外環道進入第四期用地取得及細部設計，議員關切文賢抽水站恐配合北外環工程遷離，要求務必建好新站後才拆舊站，避免地方陷入淹水風險。市府表示，還待中央最後決定，若確定遷站，將採「先建後拆」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。