新營醫院門診量創新高 下月起5位成大專科醫師進駐

衛福部新營醫院近年加速醫務改革有成門診量不斷攀升，上月7門診人次衝破2萬1千人次大關，創下單月歷史新高，在成大醫學中心協助，下月起將有5名成大外科與骨科主治醫師駐診免舟車勞頓，北台南民眾就醫將更便利。

新營醫院指出，7月門診突破2.1萬人次，反映出溪北地區民眾對在地醫療強烈依賴與成長需求。為讓醫療資源與需求同步到位，成大醫院安排5位專科醫師，涵蓋一般外科、外傷科及骨科，提供固定門診與手術服務，詳細班表如下：

一般外科｜李根宏醫師：周一上午門診、周一下午手術。

一般外科／外傷科｜洪雋恆醫師：周五上午門診、周五下午手術。

骨科｜劉原輔醫師：周二下午門診、周二上午手術。

骨科｜張瑋倫醫師：周一上午門診、周四下午手術。

骨科｜許哲嘉醫師：周五下午門診、周五上午手術。

新營醫院說，此次合作在成功大學校長沈孟儒支持下，整合成大醫院醫療人力與新營醫院服務需求，讓醫學中心服務向溪北地區延伸。沈孟儒表示，大學與附設醫院除肩負教學與人才培育，更責無旁貸要促進區域醫療均衡。

成大醫院院長許耿福說，此次與新營醫院深化合作，透過專科醫師進駐，將成大醫院醫學中心醫療專業與經驗帶進溪北地區，讓醫療資源更有效運用，共同打造更完整的區域醫療服務網絡。

新營醫院院長莊毓民則強調，此次合作不只是單純的「醫師支援」，而是直接把專科手術服務帶進地方，補強外科與骨科發展關鍵量能。

衛福部新營醫院近年來加速醫務改革門診量不斷攀升，上月創下單月歷史新高。記者謝進盛／翻攝