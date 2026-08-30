台南文賢抽水站遷建 覓地待中央定案

台南安平往來南科的重要聯絡道北外環道進入第四期用地取得及細部設計，議員關切文賢抽水站恐配合北外環工程遷離，要求務必建好新站後才拆舊站，避免地方陷入淹水風險。市府表示，還待中央最後決定，若確定遷站，將採「先建後拆」。

市議員許至椿質詢指出，據他掌握，中央決策遷移文賢抽水站，市府已在覓地，但評估的遷移地點原規畫為公園用地，仍屬私有土地、尚未完成徵收，後續涉及用地取得、都市計畫變更等，市府不能以「中央尚未正式通知」為由被動等待，影響整體工程進度。

市長黃偉哲表示，文賢抽水站未來是否遷移將視中央最後決定，但已先行規畫，不會影響當地排水。

水利局指出，文賢抽水站位處北外環道路第四期工程向西延伸的關鍵路線，受限於既有抽水站及鹽水溪堤岸空間，目前僅能規畫雙向二車道。為完善北外環全線雙向四車道配置，並同步提升區域防洪能力，中央規畫遷建文賢抽水站；如確定遷建，後續將辦理都市計畫通盤檢討及變更作業。

水利局表示，目前規畫辦理觀海橋旁「綠十三」用地都市計畫變更，作為文賢抽水站遷站預留用地。若確定遷移，將積極向中央爭取經費擴大抽水站前池空間，改善前池容量不足及起抽水位不易控制等問題。全案將秉持「先建後拆」原則，先完成新抽水站設計及興建，確保北區防汛業務銜接完備、安全無虞後，才拆除原文賢抽水站，並提升抽排效能、降低大港社區淹水風險，也為北外環拓寬至雙向四車道創造必要空間。