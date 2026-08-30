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水流改變 南市鐵路地下化 增排水系統

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南鐵路地下化進入最後倒數，預計十月中旬接軌下地通車，但地下化工程周邊連接出現淹水問題。記者吳淑玲／攝影
台南鐵路地下化進入最後倒數，預計十月中旬接軌下地通車，但地下化工程周邊連接出現淹水問題。記者吳淑玲／攝影

台南鐵路地下化進入最後倒數，「台南車站」訂九月十日揭牌，預計十月中旬通車，但近期豪雨，車站周邊社區接連淹水，議員指是鐵路地下化結構完成面高於周邊低窪地區，改變原有雨水流向，以致原本不淹的地區淹水；市府表示，將徹底檢討排水系統，並從實踐街、開元路施作排水箱涵，將雨水導入柴頭港溪，提升區域防洪能力。

議員許至椿表示，北區長勝里正安社區活動中心周邊屬舊部落及地勢較低地區，過去鐵路尚未地下化時，雨水可自然往鐵路排水系統流動；但鐵路地下化後，疑因地下結構阻隔原有排水路徑，雨水無法順利排出。六月大雨期間，鐵路地下化工程周邊就曾出現排水問題，啟動抽水馬達協助排水，但八月再次發生，「原本可自然流向鐵路的雨水若因地下結構阻隔，僅靠內水抽排並無法完全解決問題」。

許至椿要求重新檢討整體地形及水流方向，讓雨水要有順暢的排放出口，並利用鐵路地下化兩側空間，設置較大容量的排水系統，將開元路、北園街及周邊地區雨水導引至北側柴頭港溪。

水利局指出，鐵路地下化工程將原有排水路徑改為暗溝，大雨時可能因暗溝排水不及發生倒灌，導致北區開元路橋旁長勝里、開元里逢豪雨即有淹水風險。市府已擬定短、中長期因應對策，短期由鐵道局緊急加裝逆止閥，阻擋外水流入，並設置強制抽水設備降低災害風險。

水利局長邱忠川表示，將從地形及水流方向全面檢視排水問題，工務局規畫綠園道時，也已將排水及分洪納入整體考量。綠園道內將新設側溝式箱涵，截流鐵路東側長榮新城及實踐街周邊雨水逕流，再導引至實踐街八十五巷既有雨水箱涵，排放至柴頭港溪，工程經費初估約三點六億元，由工務局辦理下水道規畫檢討及基本設計中，盼透過中長期工程，根本改善沿線低窪地區淹水問題。

鐵路地下化 雨水 淹水

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