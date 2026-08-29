嘉義民雄大辦桌搬進國家廣播文物館 席開30桌熱鬧滾滾

嘉義縣民雄鄉年度盛事「2026第四屆民雄大辦桌」今晚在國家廣播文物館開席，今年以「辦桌就是鑠奅，來民雄啦！」為號召，席開30桌一開放即完售，縣長翁章梁也到場共襄盛舉，結合傳統辦桌、藝文表演及復古民歌校園風，將飲食與地方文化串聯，打造民雄特色夜宴。

嘉義縣民雄鄉商圈發展協會表示，今年「民雄大辦桌」邀請台文作家鄭順聰企畫，由民俗彩繪大師陳明山題字，餐點由溪口在地總舖師謝子琳掌廚，集結在地企業及產業團體支持，端出多道傳統辦桌料理，呈現嘉義在地飲食文化，希望更多人透過餐桌認識地方文化。

民雄商圈理事長許聖昌介紹，「民雄大辦桌」邁入第4年，今年安排「民歌校園風」造型穿搭活動，邀請大家以復古襯衫、牛仔褲等造型參加，讓「辦桌」不只是吃飯，也結合音樂、表演及地方文化，延續地方人情味，也讓更多人看見民雄的文化與產業特色。

民雄鄉打貓廚房連續4年提供「19洞啤酒」、台灣啤酒提供無酒精氣泡飲及聯名啤酒杯、旺萊山提供辦桌鳳梨汁，中華民國養鵝協會每桌加碼半隻鮮鵝肉，尋光小徑則提供手工義式冰淇淋，另也安排慢靈魂樂園、長藝閣掌中劇團、元素與生態系等樂團演出。

縣長翁章梁說，民雄大辦桌逐漸成為嘉義地方文化活動品牌，透過飲食、觀光及商圈串聯，讓大家認識民雄的地方特色，將嘉義的熱情與美味推廣出去。民雄鄉長林于玲表示，民雄商圈充滿活力，地方擁有藝文團體及產業資源，希望透過活動吸引更多遊客走進民雄。

嘉義縣「民雄大辦桌」今晚在國家廣播文物館登場，結合在地特產推出特色辦桌菜。圖／許聖昌提供

嘉義縣「民雄大辦桌」今晚在國家廣播文物館登場，邀請長藝閣掌中劇團演出。圖／許聖昌提供