歌仔戲版「羅馬假期」雲林演出滿堂彩 唐美雲與戲迷相約每年見

唐美雲歌仔戲團經典作品「龍鳳情緣」今天下午在雲林表演廳登場，吸引大批戲迷進場，現場幾乎滿場，隨著劇情起伏，掌聲、笑聲與尖叫聲此起彼落。演出結束後，唐美雲也與雲林戲迷約定，希望「每年都能在雲林與大家相見」，獲得現場熱烈回應。

由雲林縣政府主辦的「龍鳳情緣」，今天下午2時30分在雲林表演廳演出。劇情以靈鳳公主勇敢走出宮廷、追尋自由與真愛為主軸，透過歌仔戲「唱、唸、做、打」的傳統功底，帶領觀眾穿梭宮廷與民間，在愛情、自由與身分之間展開一段曲折故事。

「龍鳳情緣」被戲迷譽為歌仔戲版「羅馬假期」，唐美雲歌仔戲團以精緻舞台燈光設計及現代劇場語彙重新詮釋經典，傳統唱腔與當代舞台交織，讓劇情既保有歌仔戲的韻味，也增添現代劇場的節奏感。演出過程中，觀眾隨著演員的精彩演出與劇情發展時而歡笑、時而驚呼，高潮處更不時響起熱烈掌聲。

面對滿場觀眾熱情，唐美雲期盼未來能持續把好戲帶到雲林，與戲迷相見。

文化觀光處長謝明璇表示，歌仔戲不只是傳統表演藝術，更承載台灣珍貴的文化記憶與人文風貌，縣府將持續引進優質藝文節目，鼓勵縣民走進劇場、親近表演藝術。

唐美雲歌仔戲團今在雲林演出，謝幕時博得滿堂彩。記者陳雅玲／攝影